Valsts policija visai kūtri atzinusi, ka tās darbinieki uzpildījuši automašīnas, izmantojot Valsts policijas autoparkam domātās degvielas kartes, svētdien vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Kā vēsta raidījums, ir pagājis mēnesis, kopš prokuratūra uzrādīja apsūdzības četrām personām par gandrīz 800 tūkstošu eiro izkrāpšanu Rīgas pašvaldības uzņēmumā "Rīgas satiksme".

Organizēta grupa viltojusi grāmatvedības dokumentus un preču pavadzīmes, lai izskatītos ticami, ka satiksmei piegādāti moderni tīrīšanas līdzekļi. Uzņēmums patiesībā tos nesaņēma, bet naudu sadalīja grupas dalībnieki.

Zaudēto naudu "Rīgas satiksme" var atgūt, piesakoties kriminālprocesā par cietušo. Tomēr ne uzņēmums un tā akcionārs Rīgas dome to nedara. "Nekā personīga" norāda, ka tā rīcībā ir informācija, ka kūtri zādzības savā saimniecībā atzīst arī policijas augstākā vadība.

Kā vēsta "Nekā personīga", pulkvežleitnants Vadims Juniks, kurš savulaik godināts Rīgas pilī saistībā ar Viestura ordeņa saņemšanu, pēc septiņiem gadiem ticis aizturēts aizdomās par apkaunojošu rīcību – policijai domātas degvielas zādzību.

Dienestā pieredzējušā policista vadītās pārvaldes atbildībā atradās ceļu policija, patruļpolicija un personu konvojēšana. Juniks nokļuvis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzmanības lokā aizdomās par koruptīvām darbībām personu konvojēšanā. Izmeklējot to novērošanā atklājās, ka Juniks policijai domāto degvielu iespējams izmanto personīgam labumam. Materiālus KNAB nodeva Iekšējās drošības birojam.

Juniks ir augstākā policijas amatpersona, par kuru ir šādas aizdomas, taču viņš nav vienīgā amatpersona – kā pirmo pērn 23. augustā aizturēja Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas inspektoru Juri Auziņu.

Degvielas uzpildes stacijas novērošanas kameras bija fiksējušas, kā policists apkalpo vairākas privātas automašīnas, tajā skaitā, ekskluzīvo auto "Porsche". Par visām šīm mašīnām viņš samaksā, izmantojot Valsts policijas (VP) dienesta automašīnai piesaistīto degvielas karti. Auziņš, Juniks, un kāds Junika vadītās pārvaldes darbinieks atstādināts no pienākumu pildīšanas. Iekšējās drošības birojs izmeklē arī Salaspils iecirkņa priekšnieka rīcību.

VP Rīgas reģiona pārvaldes (RRP) Salaspils iecirkņa priekšnieks Gatis Kalvītis raidījumam atzīst, ka nevar sniegt informāciju par to, ka būtu lējis Valsts policijai domāto degvielu personīgajā automašīnā. "Ja jums ir tāda informācija, tad, protams, Valsts policijai to sakiet," izteicies Kalvītis.

"Tad tie "Statoil" ieraksti nepareizi rāda?", vaicā raidījums, uz ko Kalvītis atbild: "Neesmu redzējis tādus ierakstus. Tā kā nemāku jums neko par to teikt".

Kriminālizmeklēšana sākta ne tikai par Salaspils policijas iecirkņa vadības, bet arī par šī iecirkņa ierindas darbinieka degvielas izmantošanu personīgām vajadzībām.

Kalvītis raidījumam uzsver, ka degviela nav lieta, izmantojot Valsts policijai izsniegtās kartes. "Lējuši no kartēm? No valsts policijas kartēm? Es jums varu pateikt, ka tiešām tas nav bijis. Es nevaru to apgalvot. Ja ir cita informācija, tā ir jūsu informācija. Manā rīcībā tādas nav," izteicies Kalvītis.

Raidījums atzīmē, ka Valsts kontroles revidenti atklājuši, ka lielākajā daļā policijas ceļazīmēs norādītais maršruts, nobrauktie kilometri un laiks būtiski atšķiras no GPS datiem. Šīs sistēmas bieži ir izslēgtas vai nedarbojas. Valsts kontrole policijai par nepietiekamu degvielas uzskaites kontroli norādījusi vairākās savās revīzijās.

Iekšējā drošības biroja sāktās izmeklēšanas var beigties ar sodu tad, ja zādzību atzīst policija un piesakās uz mantisko zaudējumu. Tas nozīmē, ka policijas vadībai jāpiekrīt savu kolēģu sodīšanai.

"Nekā personīga" zināms, ka tas notiek novēloti un no sešiem Iekšējās drošības biroja pērn uzsāktajiem kriminālprocesiem, vienā gadījumā policija vispār nav vēlējusies sevi atzīt par cietušo.

Raidījums atzīmē, ka policija nav atzinusi zādzības faktu kriminālprocesā par VP Kriminālistikas pārvaldes ekspertu Nikolaju Mihailovu, kurš ar dienesta automašīnai paredzēto karti degvielu pildīja benzīnkannā. Eksperts norādījis, ka tā bijusi nepieciešama policijas ģeneratoram. Pret Mihailovu izmeklēšana turpinās par dienesta dokumentu viltošanu.

Kā atzīmē raidījums, policija nav vienīgā, kuras saimniecībā atklātas regulāras zādzības, bet tā kūtri vai vispār neizmanto tiesības zaudētos līdzekļus atgūt.

Gada nogalē policija pabeidza izmeklēšanu tā dēvētajā "Rīgas satiksmes" nanotehnoloģiju lietā, bet Finanšu un ekonomisko noziegumu prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters raidījumam norādījis, ka pēdējā informācija, ko prokuratūra saņēmusi no "Rīgas satiksmes" ir, ka viņu rīcībā neesot tādu pierādījumu, lai atzītu, ka pret "Rīgas satiksmi" ir notikušas krāpnieciskas darbības.

Virsprokurors atzinis, ka pēc "Rīgas satiksmes" skaidrojuma iznākot, ka "kaut vai nezināmas izcelsmes „ķīmija", bet tā ir tikusi piegādāta. Līdz ar to apmaksa ir veikta pamatoti".

Vaicāts, vai nav dīvaini, ka tagad arī prokurors atzinis, ka no "Rīgas satiksmes" ir izkrāpti 800 000 eiro, bet tas nepiesakās par cietušo, lai šos līdzekļus atgūtu, Meisters sacījis, ka "grūti komentēt viņu pozīciju,protams, ka tas ir dīvaini, īpaši , ja ir celta apsūdzība. Manuprāt,tas jau ir nopietns signāls, lieta visticamāk tiks virzīta uz tiesu, un personu vaina tiks vērtēta un šādā stadijā ir nopietni jāapsver pozīcija, vai nebūtu tā kā pēdējais laiks izmantot šīs tiesības".

Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) norādījis, ka tad "ja mēs runājam par "Rīgas satiksmes" plāniem pieteikties kā cietušajam, tā ir mūsu kopīga prakse, tā mēs darām. Mūsu rīcībā ir laiks līdz pirmajai tiesas sēdei, un tiklīdz mēs saņemsim visu informāciju, atbilstoši likuma prasībām, precīzus aprēķinus, tā viņi to izdarīs".

"Ir vajadzīgs saprast, kā tie ir aprēķināti, vai tie ir 800 vai 795, vai kāds cits cipars, tas pēc savas būtības tehniska rakstura jautājums, to jums uzņēmumā varēs precīzāk izstāstīt, bet vēlreiz, ir vajadzīgs precīzs aprēķins, lai tiesā to var iesniegt. Šeit nav absolūti nekādas manipulācijas. Ir pareizi uz pirmo tiesas sēdi ierasties ar pareizi atbilstoši likumam aprēķinātiem zaudējumiem. Līdz ar to mums ir latviski izsakoties "deadlines" līdz pirmajai tiesas sēdei to darīt," norādījis Ušakovs.