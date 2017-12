Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas darbinieki decembra sākumā Pierīgā atraduši vienu no vērienīgākajām Latvijā jebkad uzietajām amfetamīna laboratorijām un aizturējuši trīs personas, ceturtdien informēja VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes priekšnieks Andrejs Siņavins.

Profesionālajā laboratorijā, kas bija ierīkota kādā privātmājā Ropažu novadā, izņemtas rūpnieciskas ražošanas iekārtas un 45 kilogrami amfetamīna. Policija norāda, ka vidēji tiesībsargājošās iestādes gadā izņem no aprites ap 10 kilogramus amfetamīna.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja priekšnieks Raimonds Kronbergs pastāstīja, ka likumsargu rīcībā nonākusi informācija un pavedieni, ka, iespējams, Latvijā var atrasties narkotisko vielu ražotne.

Policija izveidojusi izmeklēšanas grupu. Izmeklēšana ilgusi pāris mēnešus un tajā veiktas daudzas izmeklēšanas darbības. Decembra sākumā policija veikusi personu aizturēšanu par narkotisko vielu ražošanu sevišķi lielos apmēros. Likumsargi arī veikuši desmit kratīšanas. Vaicāts, vai privātmājā kāds dzīvojis, Kronbergs sacīja, ka privātmāja bijusi jaunbūve un faktiski uz vietas tur neviens nav dzīvojis.

Atrasto un izņemto narkotisko vielu cena "melnajā" tirgū varētu sasniegt 600 000 eiro.

Tāpat likumsargi secinājuši, ka personas ieguldījušas ne mazāk kā 150 000 eiro laboratorijas aprīkošanā, lai ražotu narkotiskās vielas. Uz jautājumu, kur aizturētie ņēmuši tik daudz naudas, lai profesionāli aprīkotu ražotni, Kronbergs skaidroja, ka kriminālprocesā skaidrota arī naudas, kas ieguldīta, izcelsme. Līdz ar to likumsargi veikuši pasākumus saistībā ar iespējamu noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju, jo noskaidrots, ka nauda nebija ņemta kredītā nevienā bankā. Tāpat policija skaidro šīm personām piederošo automašīnu izcelsmi.

Ņemot vērā, ka amfetamīns kā narkotiskā viela nav Latvijā īpaši izplatīts, tad, pēc policijas ziņām, narkotikas bija plānots realizēt Ziemeļvalstīs.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka laboratorija darbojusies aptuveni divus mēnešus – līdz brīdim, kad policija to atklājusi, un lielākā daļa saražoto narkotisko vielu uzreiz nonākusi policijas rokās.

Runājot par aizturētajiem, Kronbergs atklāja, ka visi jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā, taču saistībā ar citiem noziegumiem.

Izmeklēšanā secināts, ka organizētajai grupai bijis starptautiskais raksturs. Identificētas vairākas personas, kuras nav Latvijas valstspiederīgie, bet varētu būt saistītas ar konkrēto metamfetamīna ražotni. Visas šīs personas izsludinātas meklēšanā.

Policijas pārstāvis uzsvēra, ka VP meklēs iespējas noskaidrot šo personu atrašanās vietu un saukt tās pie kriminālatbildības.

Visi trīs aizturēti vīrieši 30 līdz 40 gadu vecumā ir Latvijas pavalstnieki, sacīja policijas pārstāvis. Vienam aizurētajam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums un diviem – drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Kriminālprocess patlaban sākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta par narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Jau ziņots, ka iepriekš VP apjomīgā izmeklēšanā, kas ilgusi gandrīz pusgadu, Latvijas teritorijā atklājusi divas metadona ražotnes un aizturējusi deviņas personas, no kurām sešām piemērots apcietinājums.

VP informēja, ka novembra vidū likumsargi vienlaikus aizturējuši deviņus aizdomās turētos un vienlaicīgi veiktas 23 kratīšanas, kurās apstiprinājies fakts – Allažu un Taurupes pagastos izveidotas narkotisko vielu laboratorijas ar pilnu ciklu, kurā ražots metadons.

Policija pieļāva, ka narkotikas varētu būt paredzētas arī Eiropas Savienības (ES) valstīm, kā arī valstīm ārpus ES.

Uz jautājumu, vai narkotisko vielu ražošana Latvijā ir kļuvusi par izplatītu rūpalu un to apmēri pieaug, Siņavins skaidroja, ka narkotisko vielu ražošana ir aktuāla tendence visā Eiropā, ne tikai Latvijā. Viņš atgādināja, ka iepriekš amfetamīna ražotni policija bija atklājusi 2015. gadā. Toreiz atklātā ražotne gan nebija tik kvalitatīva un apjomīga.