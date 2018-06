No apcietinājuma pret 30 000 eiro lielu drošības naudu izlaista restorānu tīkla "Vairāk saules" galvenā grāmatvede un šefpavārs, savukārt apcietinājumā atstāts IT speciālists, kurš nav bijis "Vairāk saules" darbinieks, svētdien vēstī raidījums "Nekā Personīga".

Patlaban visi "Vairāk saules" restorāni, kuros policija veica kratīšanas, atsākuši darbu. Jau ziņots, ka Valsts policija uzņēmumu tur aizdomās par kases aparātu datu sagrozīšanu divu gadu garumā. Pārbaudēs pērn augustā Valsts ieņēmumu dienests (VID) šādu pārkāpumus neatklāja.

Saistībā ar notikušo policija aizturēja četras personas. Raidījums skaidro, ka versija ir tāda, ka "Vēl vairāk saules" piegādes vadītājs Dmitrijs Balaba it kā sarūpējis nelegāli radītu datorprogrammu. Viņš to nodevis IT speciālistam Edgaram Štrombergam, kurš modificējis kases aparātus, lai samazinātu dienas ienākumus katrā restorānā. Pēc tam daļa skaidrās naudas izmaksāta darbiniekiem aplokšņu algās. Šo shēmu it kā palīdzējusi noslēpt uzņēmuma grāmatvede.

SIA "Vēl vairāk saules" galvenā grāmatvede Marika Vītoliņa, jautāta par policijas apgalvojumiem, raidījumam paudusi, ka "vispār nesaprot, kas notiek". Savukārt viņas advokāts Gijs Rūsiņš norādījis, ka viņa aizstāvāmā no tehnikas daudz neko nesaprot un viņai nav nedz tādas izglītības, nedz darba pieredzes.

Policija domā, ka uzdevumus IT speciālistam Štrombergam devis Aivo Šneiders, kurš ir "Vairāk saules" līdzīpašnieks, bet ikdienā strādā virtuvē, skaidro raidījums.

Raidījums, atsaucoties uz "Vēl vairāk saules" dibinātāju Endiju Bērziņu, ziņo, ka restorāns saviem darbiniekiem ļauj privāti piepelnīties, taču noliedz, ka uzņēmumā maksātu aplokšņu algas. "Haltūras, kuras viņi paņem privāti. Pašancē. Tās varbūt var uzskatīt par aplokšņu algām. Uzņēmumam nav aplokšņu algas. Nebija ne 2016. gadā, ne 2017. gadā," skaidro Bērziņš.

VID "Vairāk saules" pārbaudīja 2016. gada martā. Salīdzinot kases aparātos veiktās operācijas ar grāmatvedības datiem, darījumi sakrita. Ārkārtas pārbaudē restorānā Valdemāra ielā VID ieradās arī pērn augustā. Uzņēmums bija uzstādījis pirmos jaunos kases aparātus, par ko saņēma uzslavas no VID.

Jau ziņots, ka Valsts policija par iejaukšanos kases aparātu darbībā restorānu tīklā "Vairāk saules" otrdien aizturējusi četras ar restorānu tīklu saistītas personas, trešdien žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Igors Tomaševs.

Maija beigās policijā sākts kriminālprocess pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, un par automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības traucēšanu un nelikumīgu rīcību ar šajā sistēmā iekļauto informāciju, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā.

Policijai ir aizdomas, ka grāmatvedības datu sagrozīšana notikusi jau kopš 2016. gada. Šajā kriminālprocesā konstatēts, ka kases aparātos ienākumi bija norādīti mazāki nekā reāli ieņemti.

Kriminālprocess sākts pēc kāda iesnieguma, kā arī balstoties uz policijas rīcībā esošo informāciju.