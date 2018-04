Likumsargi bija saņēmuši informāciju, ka privātmājā Stopiņu novada Sauriešos, iespējams, ierīkota nelegālā alkohola un cigarešu tirdzniecības vieta.

Saņemot tiesas akceptu kratīšanai, 12. aprīlī Salaspils iecirkņa policisti ieradušies adresē. Kopumā privātmājas teritorijā atrastas un atsavinātas 27 000 cigaretes ar Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas akcīzes markām. Savukārt nelegālo alkoholu policisti neatrada.

Policija noskaidrojusi personu, kura, iespējams, realizējusi nelegālās akcīzes preces.

Saistībā ar notikušo sākta administratīvā lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3 panta – par akcīzes preču iegādes, realizācijas un uzglabāšanas noteikumu pārkāpšanu. Par šādu pārkāpumu uzliek fiziskajām personām no 70 eiro līdz 700 eiro lielu naudas sodu, bet juridiskām personām – no 70 eiro līdz 7100 eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Policija gatavo pieprasījumu Valsts ieņēmumu dienestam, lūdzot aprēķināt tautsaimniecībai nodarītā zaudējuma apmēru saistībā ar atsavinātajām cigaretēm. Pēc zaudējuma aprēķināšanas tiks lemts par kriminālprocesa sākšanu.