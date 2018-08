Izmeklēšanas laikā kopumā tika veiktas 176 kratīšanas, kuru laikā tika atsavināts liels daudzums tabakas izstrādājumu un noziedzīgā ceļā iegūtu finanšu līdzekļu. Aizdomās par nelegālo akcīzes preču apriti Rīgas Centrāltirgū tika aizturētas desmit personas.

Kriminālprocess tika uzsākts 2017. gada 24. augustā, bet nodots prokuratūrai šī gada 10. augustā.

Kratīšanu laikā izmeklētāji izņēma 231 579 tabakas izstrādājumu un 131 litru alkoholisko dzērienu bez Latvijas akcīzes nodokļu markām. Tāpat tika atsavināti arī apmēram 72 tūkstoši eiro, 33 tūkstoši rubļu un 38 tūkstoši Armēnijas drami. Atsavināti arī tika aptuveni divi grami kokaīna un šāds pats daudzums marihuānas, dārgakmeņi un dārglietas, kā arī divi ieročiem līdzīgi priekšmeti.

Par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa vai tas izdarīts lielā apmērā, tika aizturētas desmit personas, no kurām sešas ir organizētas noziedzīgas grupas dalībnieki. Sešām aizturētajām personām sākotnēji tika piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, bet šobrīd tiesa piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus. Savukārt pārējās četras personas, kuras izdarīja noziedzīgo nodarījumu, bet neietilpa organizētas grupas sastāvā, sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 221.panta pirmās daļas, proti, par tabakas izstrādājumu nelikumīgu realizāciju. Daļa no aizturētajiem jau iepriekš bijuši saistīti ar nelegālo akcīzes preču apriti Rīgas Centrāltirgū un administratīvi, kā arī krimināli sodīti par šādiem pārkāpumiem.

Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, tika konstatēti arī citi izdarīti noziedzīgi nodarījumi, kuri nebija saistīti ar noziedzīgo nodarījumu uzsāktajā kriminālprocesā vai arī tos izdarīja citas personas, kuras nav organizētas grupas dalībnieki. Tāpēc tika pieņemts lēmums par uzsāktā kriminālprocesa sadalīšanu un atsevišķu sešu kriminālprocesu uzsākšanu pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas jeb noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā ir izdarīta grupā. 253.panta pirmās daļas jeb narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. 221.panta pirmās daļas jeb par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. 195.panta pirmās daļas jeb par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, kā arī 221.panta otrās daļas jeb par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju, ja tā izdarīta grupā.

Tāpat tika uzsāktas 19 administratīvās lietvedības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.panta jeb par nelikumīgām darbībām ar narkotiskām, psihotropām, jaunām psihoaktīvām vielām un prekursoriem. 169.3 panta jeb par ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšanu un 181.panta jeb ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu.

Pret sešām personām lūgts uzsākt kriminālvajāšanu par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju organizētā grupā Rīgas Centrāltirgus teritorijā. Pret vienu lūgts uzsākt kriminālvajāšanu par nelikumīgu alkoholisko dzērienu glabāšanu lielā apmērā, bet pret vēl vienu to lūgts darīt par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un pārvadāšanu.