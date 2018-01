Ceturtdien Rīgas pašvaldības policijas darbinieki "Rīgas Satiksmes" kontroles dienesta reida laikā aizturēja kādu bezbiļetnieku, pie kura tik atrasta soma ar zagtu apģērbu.

Vīrietis brauca 7. tramvajā bez biļetes un atteicās nosaukt savus datus kontrolieriem, informē Rīgas pašvaldības policija

Tikko kā vīrietis izraidīts no sabiedriskā transporta, viens no policistiem bezbiļetnieku atpazina saistībā ar vairākām zādzībām no veikaliem. Pārkāpējam līdzi bija melna soma, kuras saturu lūgts uzrādīt. Vīrietis labprātīgi izpildīja likumsargu lūgumu. Somā atrasti vairāki apģērbi ar veikala "H&M" birkām un drošības pīkstuļiem.

Pārrunu laikā vīrietis uzreiz atzinās, ka drēbes nozadzis, taču atteicās atklāt no kura veikala.

Vīrietis aizturēts un nodots Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.