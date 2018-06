Nedēļas sākumā Valsts policija sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Militāro policiju veikušas 13 kratīšanas vairākos īpašumos Rīgā un Liepājā, atrodot uz izņemot aptuveni 40 gramus metamfetamīna, kā arī šaujamieročus, to sastāvdaļas un dažādas mantas - trīs ieročiem līdzīgus priekšmetus, arbaletu, granātai līdzīgu priekšmetu, patronas, ķīmisko elementu maisījumus, četrus optiskos tēmekļus, maskas, rācijas, GPS izsekošanas iekārtu un Bikforda auklu, informēja Valsts policijā.

Aizdomās par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu un pretlikumīgu ieroču apriti aizturētas četras personas.

Pagājušā gada beigās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu iecirkņa un Salaspils iecirkņa darbinieki saņēmuši informāciju par kādu personu, kura, iespējams, nodarbojas gan ar narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, gan ar pretlikumīgu ieroču apriti. Lai pārbaudītu saņemto informāciju, policija sāka kriminālprocesu.

4. jūnijā abi iepriekš minētie Valsts policijas iecirkņi sadarbībā ar kolēģiem no pretterorisma vienības "Omega" un Valsts robežsardzes kinologu nodaļas Bolderājā aizturējušas vīrieti, pie kura atrastas narkotiskās vielas un 20 litru alkohola surogāta. Abām izņemtajām vielām nozīmētas ekspertīzes. Pagaidām ir noskaidrots, ka atsavināti 38,9 grami metamfetamīna.

Turpinot iesākto darbu, 5. jūnijā Rīgas un Liepājas policisti, un NBS Militārās policijas darbinieki aizturējuši vēl trīs personas par pretlikumīgu šaujamieroču apriti. Vairākās sankcionētās kratīšanās iespējamo vainīgo īpašumos Rīgā un Liepājā atrasti un izņemti trīs ieročiem līdzīgi priekšmeti, patronas, arbalets, granātai līdzīgs ierocis, četri optiskie tēmekļi, rācijas, maskas, GPS izsekošanas iekārtas, Bikforda aukla un ķīmisko elementu maisījumi.

Visi aizturētie vīrieši jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā par analoģiskiem gadījumiem.

Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 233. panta 3. daļas par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises apriti bez attiecīgas atļaujas, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods. Tāpat sāktais kriminālprocess ir kvalificēts arī pēc Krimināllikuma 253.1 panta 3. daļas par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Aizturētajam vīrietim, pie kura atrastas narkotiskās vielas, piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Savukārt pārējiem vīriešiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Kriminālprocesā turpinās izmeklēšana un tiek skaidrota aizturēto personu savstarpējā saistība.