17. jūnija vakarā kāds vīrietis brauca ar sabiedrisko autobusu no Rīgas uz Ropažiem. Vīrietis pamanījis, ka autobusā brauc divi jaunieši, kas viņu visu ceļu novēro, norāda VP. Kad pasažieris jau bija izkāpis pieturā Ropažos, jaunieši viņam sekojuši. Pēkšņi viens no jauniešiem iesitis vīrietim pa galvu tik stipri, ka viņš pakritis. Abi svešinieki sākuši pārbaudīt viņa personīgās mantas, atņemot mobilo telefonu un maku ar naudu.

Saņemot informāciju par notikušo, Valsts policijas Salaspils iecirkņa policisti uzsāka izmeklēšanu un pieprasīja videonovērošanas kameru ierakstus.

Pirmdien, 26. jūnijā, notika līdzīgs gadījums, uzsver VP. Proti, kāds pusaudzis bija atbraucis no Rīgas uz Ropažiem. Kad pusaudzis jau bija izkāpis no sabiedriskā transporta Ropažos, pie viņa pienākuši divi jaunieši un prasījuši naudu. Puisis atbildējis, ka viņam naudas neesot. Ņemot vērā, ka ļaundari bija pamanījuši, ka viņam ir dārgs mobilais telefons, viņi pieprasījuši to atdot. Kad puisis to atteicies izdarīt, laupītāji izteikuši draudus viņu smagi piekaut, pēc kā viņš tomēr atdevis telefonu. Ieguvuši telefonu, ļaundari metušies bēgt.

Pēc notikušā cietušais lūdza palīdzību garāmgājējiem, kuri izsauca policiju.

Valsts policijas Salaspils iecirkņa policisti sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldības policiju, izmeklējot abus noziegumus, noskaidroja iespējamos vainīgos. Pateicoties vietējo iedzīvotāju palīdzībai, policisti ātri vien noskaidroja, ka viens no iespējamiem vainīgajiem ir 2002. gadā dzimis jaunietis.

Nākamajā dienā policisti aizturēja minēto jaunieti. Savukārt otrs aizdomās turētais, kurš dzimis 2001. gadā, pats ieradās policijā, atzīstot savu vainu.

Aizdomās turētie jaunieši iepriekš nav sodīti.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Aizdomās turētajiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Policisti šobrīd strādā, lai atgūtu nolaupītās mantas.