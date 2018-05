Sākoties motociklu sezonai, jau ir palielinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits, kurā iesaistīti motociklisti, trešdien intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.



Viņš norādīja, ka, piemēram, aizvadītajā diennaktī reģistrēti pieci negadījumi ar moticiklistiem. Traumas, kuras guvuši šo spēkratu vadītāji, esot diezgan nopietnas. Policijas ieskatā negadījumos lielā mērā ir vainojams fakts, ka, sākoties sezonai, motociklisti pēc ziemas nav atjaunojuši savas iemaņas, kā arī ceļa posmi vēl nav kārtīgi notīrīti, proti, smilšaini Krapsis uzsvēra, ka, piemēram, arī no pagājušajā diennaktī notikušajiem pieciem negadījumiem divos negadījumos motociklists traumas guvis, nokrītot no motocikla. Tas, Krapša ieskatā, norāda uz to, ka motociklistiem jāatjauno iemaņas, kā arī liecina par neatbilstošu ceļu stāvokli motosezonas sākšanai.

“Negribētu teikt, ka visi motociklisti ir nekaunīgi un liekami vienā “kurvītī”,” sacīja policists. Tāpat viņš piebilda, ka, protams, sabiedrībā ir daļa cilvēku, kas ignorē jebkurus noteikumus ,un arī šajā vidē ir cilvēki, kam noteikumi nepastāvot.