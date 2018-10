Sestdien, 20. oktobrī, ceļu satiksmes negadījumā Pārgaujas novadā cietis mazgadīgs bērns, kurš vēlāk nogādāts ārstniecības iestādē, portālu "Delfi" informē policijā.

Policijā skaidro, ka avārija notikusi pulksten 16.19.

Automašīnas "Audi A4" vadītāja netika galā ar transportlīdzekļa vadību un nobrauca no grants ceļa braucamās daļas. Vadītāja iebrauca grāvī, kur viņas automašīna sadūrās ar koku.

Valsts policijā informē, ka ceļu satiksmes negadījumā cieta pasažieris, mazgadīgs bērns, kurš tika nogādāts ārstniecības iestādē.

Šobrīd policija skaidro notikušo.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 29 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 12 gadījumos notikusi sadursme ar dzīvnieku. Kopumā no ceļu satiksmes negadījumos cietusi viena persona. Noformēti 239 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 143 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.