Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirknis informāciju par zādzību saņēmis no cietušās sievietes. Likumsargi notikuma vietā noskaidrojuši, ka pirms brīža slimnīcas darbiniecei nozagta rokassomiņa. Cietusī policistiem izstāstījusi, ka pie lifta, kas atrodas netālu no viņas darba kabineta, ieraudzījusi vīrieti, kurš rokās turējis viņas somai identisku rokassomiņu. Brīdī, kad vīrietis iekāpis liftā, sieviete palūgusi viņu izkāpt un parādīt somu, taču iespējamais vainīgais atteicies to izdarīt, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.

Pēc vairākkārtējiem aicinājumiem vīrietis tomēr piekritis izpildīt sievietes lūgumu, izkāpis no lifta un devies viņai līdzi uz darba kabinetu, kur slimnīcas darbiniece esot vēlējusies pārliecināties par zādzību. Kad aizdomās turētais vīrietis iegājis kabinetā, cietusī to aizslēgusi no ārpuses un nekavējoties par notikušo paziņojusi slimnīcas apsardzes darbiniekiem un Valsts policijai.

Aizturot aizdomās turēto vīrieti un nogādājot viņu iecirknī, Rīgas Teikas iecirkņa policisti noskaidrojuši, ka šī nav pirmā reize, kad vīrietis apzadzis cilvēkus šajā slimnīcā.

Pagājušā gada 21. decembrī aizdomās turētais no palātas divām pacientēm nozadzis privātās mantas. Vienai – skapītī novietotu rokassomiņu, kurā atradās rotaslietas, savukārt otrai nozadzis planšetdatoru, kas stāvējis uz naktsskapīša.

Dažas no nozagtajām rotaslietām policistiem izdevies atgūt.

1988. gadā dzimušais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziegumiem.

Saistībā ar notikušo tika sākti trīs kriminālprocesi. Divi kriminālprocesi uzsākti pēc Krimināllikuma 175. panta 3. daļas - par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā, vai, ja tā izdarīta no glabātuves. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta – par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Aizturētajam vīrietim otrdien, 23. janvārī, tiesa piemēroja apcietinājumu.