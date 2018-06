Brīvdienās pieķerti 66 dzērājšoferi, kā arī četri autovadītāji, kuri pie spēkrata stūres sēdušies narkotisko vielu reibumā. "Ir daļa sabiedrības, kas izturas bezatbildīgi," situāciju komentēja Krapsis, atgādinot, ka pērn svētku brīvdienās likumsargi pieķēra 60 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā.

Savukārt ugunsdzēsēji aizvadījuši salīdzinoši mierīgas brīvdienas, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Inta Palkavniece. Brīvdienās saņemti 155 izsaukumi, no kuriem 64 bija uz ugunsgrēku dzēšanu. Palkavniece norāda, ka visai liela daļa no izsaukumiem – 52 – bijuši maldinājumi, kas gan Līgo svētku brīvdienās neesot nekas neparasts, jo cilvēki, tālumā pamanot liesmas vai to atblāzmu, drošības labad mēdz izsaukt ugunsdzēsējus.

Ugunsnelaimēs cietis viens cilvēks, savukārt no ūdenstilpnēm izcelti trīs noslīkušie, tostarp viens, kurš bojā gājis šajās brīvdienās.

Līgo vakarā pulksten 21.14 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Limbažu novada Limbažu pagastu, kur slīka cilvēks. Pārmeklējot ūdenstilpni, apmēram 20 metrus no krasta četru metru dziļumā ūdenslīdēji noslīkušo cilvēku atrada un izcēla krastā.

Sestdien ugunsdzēsēji glābēji Strenču novada Plāņu pagastā no dīķa izcēla noslīkušu cilvēku, kurš tika nodots policijai, bet svētdien Daugavpils novada Naujenes pagastā no upes izcēla noslīkušu cilvēku, kurš arī nodots likumsargiem.