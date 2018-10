Ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta lēmumu spēkā stājies Kurzemes apgabaltiesas lēmums, ar kuru apmierināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ( KNAB ) prasība par 12 915,75 eiro piedziņu no bijušā Rīgas domes priekšsēdētāju, tagad Ādažu domes deputāta Gundara Bojāra, par valstij nodarīto zaudējumu piedziņu saistībā ar rīkojumu izdošanu par prēmiju izmaksām, pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja.