Augstākā tiesa (AT) uzdevusi no nākamā gada apturēt pašvaldības SIA " Rīgas satiksme " (RS) un pilnsabiedrības "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS) starpā noslēgto papildvienošanos par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu, informēja AT.