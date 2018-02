13. februārī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par pērn augustā Jaunolainē pastrādātu pensionāru noslepkavošanu un mājas nodedzināšanu.

Ģenerālprokuratūrā portāls "Delfi" uzzināja, ka saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētais vīrietis alkohola reibumā pulksten 3 piegājis pie kādas mājas un pieklauvējis pie loga, lai palūgtu ūdeni. Kad no trokšņa pamodās un pie durvīm pienācis mājas saimnieks, apsūdzētais palūdzis ūdeni, bet mājas saimnieks atteicies to dot un piedraudēja izsaukt policiju.

Saņemot atteikumu, apsūdzētais izsitis mājas logu, uzbrucis saimniekam un ar līdzpaņemtu nazi iedūris viņam krūškurvī, bet ar trulu priekšmetu vairākas reizes sitis pa galvu un ķermeni. Izdzirdot troksni, no istabas iznākusi sieviete, un apsūdzētais uzbrucis arī viņai. Apsūdzētais ar nazi vairākas reizes sadūris arī sievieti, kā arī ar trulu priekšmetu vairākas reizes iesitis sievietei pa galvu.

No gūtajiem miesas bojājumiem abi cietušie mira. Savukārt pēc slepkavības pastrādāšanas apsūdzētais no mājas nolaupījis dažādas sadzīviskas lietas un māju, kurā atradušie abi nogalinātie pensionāri un uz to brīdi vēl dzīvs suns, aizdedzinājis.

Apsūdzētais pie kriminālatbildības saukts pēc Krimināllikuma 180. panta 1. daļas, Krimināllikuma 118. panta 2. punkta, Krimināllikuma 185. panta 2. daļas un Krimināllikuma 230. panta 1. daļas.

Par slepkavību, ja noslepkavotas divas vai vairāk personas, soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Savukārt par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Aizturētais vīrietis jau agrāk tiesāts par slepkavībām.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas rajona tiesai.

Jau ziņots, ka 2017. gada 10. augustā Valsts policija aizdomās par divu pensionāru slepkavību Jaunolainē un pēcāk viņu privātmājas aizdedzināšanu aizturējusi kādu 1979. gadā dzimušu vīrieti. Policija toreiz informēja, ka pratināšanas laikā iecirknī savu vainu šajos noziegumos aizturētais atzinis.

Policija jau toreiz bija noskaidrojusi, ka abi cietušie bijuši brālis un māsa. Sieviete dzimusi 1934. gadā, bet vīrietis dzimis 1935. gadā, un policijas aptaujātie apkārtējie iedzīvotāji abus sirmgalvjus bija raksturojuši kā patīkamus un kārtīgus cilvēkus, kas nav konfliktējuši.