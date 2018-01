19. janvārī Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu pret trīs personām par slepkavības izdarīšanu pastiprinošos apstākļos, portālu “Delfi” informēja prokuratūrā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai pie kriminālatbildības sauktas trīs jau agrāk vairākas reizes tiesātas personas.

Lēmums par lietas nodošanu tiešai liecina, ka viens no apsūdzētajiem daudzdzīvokļu mājas pagalmā piegājis pie cietušā un bez īpaša iemesla, izmantojot iepriekš izdomātu leģendu par parāda esamību, tīši ar kāju iespēra cietušajiem pa galvu. To redzot, pārējie apsūdzētie pieskrējuši un turpinājuši sist un spārdīt cietušo līdz viens no apsūdzētajiem sameklējis dolomīta akmeni un ar to sitis cietušajam, kurš tobrīd nekustīgs gulēja uz zemes, pa galvu.

No gūtajiem miesas bojājumiem iestājās cietušā nāve.

Visi trīs apsūdzētie pie kriminālatbildības saukti pēc Krimināllikuma 117. panta 10 punkta un 126. panta 2. daļas 3 punkta.

Par slepkavību, ja to izdarījusi grupa, soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Savukārt par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, ja to izdarījusi personu grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Lieta izskatīšanai nodota Bauskas rajona tiesai.