Svētdien traģiskā avārijā Dundagas pagastā dzīvību zaudējusi sieviete, informē Valsts policija.

Pulksten 15:59 policijā saņemta telefoniska informācija no mediķiem par to, ka Dundagas novada Dundagas pagastā uz autoceļa Talsi - Dundaga - Mazirbe 1970. gadā dzimusi sieviete, vadot "Mitsubishi Grandis", nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās.

Negadījumā automašīnas vadītāja gājusi bojā, cietuši divi nepilngadīgi bērni – zēns un meitene, abi dzimuši 2007. gadā.

Viņi nogādāti slimnīcā Ventspilī.

Visu apstākļu noskaidrošanai policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.