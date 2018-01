Notikuma vietā ieradies Patruļpolicijas bataljons, kas iespējamo vainīgo netālu no notikuma vietas aizturējis. Likumsargi noskaidrojuši, ka 2005. gadā dzimušais jaunietis braucis tramvajā un brīdī, kad tas apstājies pieturā, pie jaunieša piegājis klāt cits pasažieris, izrāvis no rokām telefonu un izskrējis laukā no transportlīdzekļa. Jaunietis tūlītēji noreaģējis un meties aizdomās turētajam pakaļ. Drīz vien ieradušies policisti, kuri aizturējuši vīrieti un atguvuši nozagto telefonu.

1983. gadā dzimušais aizdomās turētais vīrietis iepriekš nonācis policijas redzeslokā par analoģiskām darbībām. Papildu policija norāda, ka aizturēšanas brīdī iespējamais vainīgais atradies vairāk nekā trīs promiļu stiprā alkohola reibumā.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta – par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Aizturētajam vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Policija izsaka pateicību aculieciniecei, kura nebija vienaldzīga, redzot notikušo, un nekavējoties ziņoja policijai. Likumsargi aicina iedzīvotājus arī turpmāk informēt policiju par noziedzīgām darbībām, zvanot pa tālruņa numuru 110.