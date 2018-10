Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 10. oktobra pulksten 6.30 līdz 11. oktobra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ( VUGD ) saņēma 29 izsaukumus, no kuriem 11 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 11 uz glābšanas darbiem, bet septiņi no izsaukumiem bija maldinājumi, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstēve Inta Palkavniece.