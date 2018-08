Trešdien Latvijā dzēsti 42 ugunsgrēki

Trešdien pulksten 11.43 Valsts meža dienests (VMD) piesaistīja VUGD palīdzību ugunsgrēka dzēšanā Mazsalacas novada Ramatas pagastā, kur lielā platībā dega purvs un mežs. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka uguns strauji izplatās un degšana notiek ar atklātu liesmu.

Šobrīd no VUGD notikuma vietā iesaistīti vairāk nekā 80 ugunsdzēsēji glābēji ar speciālajām ugunsdzēsības automašīnām. Kā arī ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistīti brīvprātīgie ugunsdzēsēji no apkārtējiem novadiem un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku helikopters dzēšanai no augšas.