Pirmās instances tiesa visiem trīs vīriešiem bija piespriedusi mūža ieslodzījumu, taču ar trešdienas apgabaltiesas spriedumu vīrieši ir atzīti par nevainīgiem vairākās no viņiem inkriminētajām epizodēm par slepkavību organizēšanu.

Ar apgabaltiesas spriedumu Mārtiņam Putniņam piespriesta brīvības atņemšana uz 17 gadiem un sešiem mēnešiem ar policijas kontroli uz trīs gadiem, savukārt Sergejam Markevičam un Edgaram Krogertam piespriesta brīvības atņemšana uz 19 gadiem un sešiem mēnešiem ar policijas kontroli uz trīs gadiem.

Tāpat tiesa nolēma piedzīt no Markeviča un Krogerta solidāri 127 069 eiro divu cietušo labā.

Par pilna sprieduma pieejamības dienu ir noteikts 25. aprīlis, bet pēc tam 20 dienu laikā to vēl būs iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

Trešdien notikušajā tiesas sēdē apsūdzētie izvēlējās neteikt pēdējos vārdus.

Pērnā gada februārī apsūdzētajiem bija dots vārds liecību sniegšanai, taču visi trīs izmantoja tiesības neliecināt. Savukārt apsūdzētais Putniņš pieteica lūgumu grozīt viņam piemēroto drošības līdzekli - apcietinājumu -, tomēr tiesa lūgumu noraidīja.

Iepriekš Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas 2015. gada 2. septembra spriedumu šajā krimināllietā. Apsūdzētajiem piemēroto drošības līdzekli - apcietinājumu - AT atstāja negrozītu.

AT atzina, ka apgabaltiesa, izskatot krimināllietu apelācijas kārtībā, neievēroja Kriminālprocesa likuma prasības un neizvērtēja liecinieka liecības atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesu praksē paustajām atziņām par kritērijiem liecību ticamības un nozīmīguma vērtējumam gadījumos, kad apsūdzētajiem un viņu aizstāvjiem nav bijusi iespēja uzdot jautājumus lieciniekam.

2015. gadā Rīgas apgabaltiesa apsūdzētājiem vīriešiem piesprieda mūža ieslodzījumu - kā galīgais sods apsūdzētajam Putniņam tika noteikts mūža ieslodzījums ar policijas kontroli uz trīs gadiem. Apsūdzētajam Markevičam tika piespriests mūža ieslodzījums ar policijas kontroli, piemērojot viņam izraidīšanu no Latvijas. Tāds pats sods bija piemērots arī Krogertam.

Lieta jau pirms tam vienreiz bija nonākusi AT. 2014. gadā AT Krimināllietu departaments atcēla apelācijas instances spriedumu, ar kuru visiem trim vīriešiem par izdarītajiem noziegumiem tika piespriests mūža ieslodzījums. Drošības līdzekli - apcietinājumu - apsūdzētajiem AT Krimināllietu departaments atstāja negrozītu. AT Krimināllietu departaments savā lēmumā norādījis, ka tiesa nav pienācīgi pārbaudījusi lietas pierādījumus un izmantojusi nepieļaujamus pierādījumus.

Lēmumā norādīts, ka pārkāptas apsūdzēto Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantā un Satversmes 92. pantā noteiktās tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā un objektīvā tiesā.

2007. gada februārī Rīgā, Slokas ielas mājas pagalmā, tika nošauts uzņēmējs Genādijs Peredeļskis, 2007. gada septembrī Jēkabpilī, Rīgas ielā, tika nošauts uzņēmējs Gatis Aišpurs, bet 2008. gada janvārī Garkalnes novada Priedkalnē tika nošauts uzņēmējs Aigars Lūsis. Viens no uzņēmējiem nodarbojās ar kravu pārvadājumu biznesu, divi pārējie - ar gaļas pārstrādes biznesu.

Savukārt automašīna "Subaru Impreza", ar kuru pārvietojās Vaškevičs, tika uzspridzināta 2007. gada 21. maijā. Vaškevičs šajā incidentā guva smagus miesas bojājumus.

2009. gada decembrī policija paziņoja par vairāku uzņēmēju slepkavību atklāšanu un saistībā ar tām uz tiesas sola vēlāk nonāca Putniņš, Markevičs un Krogerts.