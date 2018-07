29. jūnijā Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu, kurā trīs vīrieši, no kuriem divi ir kāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un grāmatvedis, apsūdzēti par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu un pārvadāšanu personu grupā lielā apmērā, informē Ģenerālprokuratūrā.

Lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai liecina, ka viens no apsūdzētajiem vīriešiem bija kāda uzņēmuma, kura viens no darbības veidiem ir tabakas izstrādājumu ražošana, valdes priekšsēdētājs. Vienlaicīgi ar likumīgu tabakas izstrādājumu ražošanu, pārvietošanu un realizāciju, apsūdzētais personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar otru apsūdzēto vīrieti - uzņēmuma grāmatvedi - nelikumīgi uzglabāja cigaretes uzņēmuma telpās un daļu no cigaretēm nelikumīgi pārvietoja.

Divi no apsūdzētajiem vīriešiem, zinot, ka cigaretes ražotas bez parakstītiem cigarešu ražošanas aktiem un nereģistrējot tās uzņēmuma akcīzes preču noliktavas atlikumos, nelikumīgi uzglabāja kopskaitā 8 614 220 cigaretes bez Latvijas akcīzes nodokļa markām.

Daļu no nelikumīgi uzglabātām cigaretēm - 7 200 000 gabalus - visi trīs apsūdzētie vīrieši, pēc iepriekšējas vienošanās pārvietoja pirms VID amatpersonu veiktās pārbaudes uzņēmuma telpās. Apsūdzētie vīrieši vienojušies nelikumīgi nogādāt cigaretes kādā vietā un noformējuši ar uzņēmuma zīmogu apstiprinātu uzņēmuma preču pavadzīmi – rēķinu un akcīzes preces elektroniskā administratīvā dokumenta izdruku, kura nebija iesniegta "Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā "EMCS"".

Ar tādām darbībām vīrieši radījuši šķietamību par cigarešu legālu izcelsmi un likumīgu pārvietošanas iemeslu gadījumā, ja transporta līdzekli pārbaudītu tam pilnvarotas valsts vai pašvaldības amatpersonas.

Apsūdzētie ar savu rīcību nodarīja valstij mantisku zaudējumu vairāk nekā 737 377 eiro apmērā. Apsūdzētie vīrieši pie kriminālatbildības saukti pēc Krimināllikuma 221. panta 3. daļas - par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju lielā apmērā organizēta grupā. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai.