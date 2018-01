Turpinoties salam, pieaug traģisko ugunsnelaimju skaits – aizvadītajā diennaktī uguns dzīvību atņēmusi četriem cilvēkiem, bet vēl četri cietuši, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) apkopotā operatīvā informācija. Viens no cietušajiem ir ugunsdzēsējs.

Pulksten 8.27 ugunsdzēsēji saņēmuši izsaukumu uz Amatas novada Nītaures pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu ēkā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas otrajā stāvā dega sadzīves mantas. Mēģinot nodzēst ugunsgrēku saviem spēkiem, cieta divi cilvēki, kuri tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Pulksten 14.08 ugunsdzēsēji steidzās uz Mālpils novada Sidgundu, kur ugunsgrēks bija izcēlies divu stāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka dzīvojamās mājas pirmajā stāvā deg dzīvoklis. Ugunsdzēsēji no ēkas evakuēja četrus cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem, tomēr šajā ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks.

Naktī uz trešdienu pulksten 00.50 VUGD saņēma izsaukumu uz Jātnieku ielu Daugavpilī, kur ugunsgrēks bija izcēlies sešstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvojamās mājas pirmajā stāvā deg dzīvokļa gaitenis. Ugunsdzēsēji no ēkas evakuēja 13 cilvēkus, bet viens cilvēks ugunsgrēkā gāja bojā. Ugunsgrēka dzēšanas laikā traumu guva ugunsdzēsējs, kurš tika nodots mediķiem apskatei.

Savukārt pulksten 3 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Mālu ielu Rīgā, kur deg dārza māja. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka dārza māja deg ar atklātu liesmu un ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki.

Diemžēl traģiski ugunsgrēki ar cietušajiem un bojāgājušajiem ir VUGD ikdiena, tomēr dienests vērš līdzcilvēku uzmanību, ka lielu daļu no traģiskajām varēja novērst, ja cilvēki rīkotos atbildīgi un ievērotu elementāras ugunsdrošības prasības, kā piemēram, nesmēķētu gultā, pie krāsns nenovietotu degtspējīgus priekšmetus vai mēbeles, nelietotu bojātas krāsnis un savos mājokļos ierīkotu dūmu detektorus.

Pēdējo dienu laikā ugunsnelaimēs zaudētas jau septiņu cilvēku dzīvības.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, malka pie plīts, dīvāns, elektrības rozete, sadales skapis, vieglā automašīna, siena un durvis, griestu pārsegums, pirts jumts, saimniecības ēkas jumts, neapsaimniekota kūts, saimniecības ēka, dzīvojamā māja, sodrēji 11 ēku dūmvados un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, ugunsdzēsēji Uliha ielā Liepājā no divstāvu ēkas jumta nocēla kaķi, Augusta Deglava ielā Rīgā palaida brīvībā putnu, kurš bija ielidojis desmitā stāva lodžijā un nespēja no tās izkļūt laukā, bet Centrāltirgus ielā Rīgā glābēji no ledus nocēla ievainotu kaiju un nogādāja veterinārajā klīnikā.