Restorānu tīkla "Vairāk saules" nodokļu lietā policisti bez pieaugušo klātbūtnes nopratinājuši 12 gadus vecu bērnu un tā klātbūtnē veikuši kratīšanu, raksta "Latvijas Avīze". Meitenes māte notikušajā saskata likuma pārkāpumus, tāpēc vērsusies ar iesniegumu policijā, lūdzot izvērtēt policistu darbības un kratīšanā un pratināšanā iegūto informāciju un pierādījumus atzīt par kriminālprocesā pret "Vairāk saules" neizmantojamu informāciju.

Kratīšana sievietes dzīvesvietā veikta, jo tur formāli deklarēts viens no "Vairāk saules" darbiniekiem, taču viņš tur nedzīvojot. Kratīšanas dienā sieviete nav bijusi mājās un dzīvoklī atradusies tikai viņas 12 gadus vecā meita. Pēcpusdienā viņa saņēmusi zvanu no meitas telefona, bet runātājs bijis svešs vīrietis, kurš stādījies priekšā kā kriminālpolicists, kuram esot kratīšanas orderis.

"Pēc tam es piezvanīju kaimiņienei un palūdzu, lai viņa aiziet uz dzīvokli apskatīties, kas tur notiek, bet pati pametu darbu un braucu uz mājām. Pēc kāda brīža kaimiņiene atzvanīja un teica, ka esot klauvējusi pie mana dzīvokļa durvīm un durvis atvēris vīrietis, kurš viņu neesot laidis iekšā, paskaidrojot, ka notiek kratīšana. Pār policista plecu kaimiņiene esot redzējusi, ka mana meita sēž uz dīvāna ar sunīti klēpī un ap viņu vēl trīs sveši cilvēki," stāstījusi sieviete.

Nonākot dzīvoklī, sieviete esot uzzinājusi, ka policisti jau esot nopratinājuši viņas meitu un pierakstījuši visu, ko viņa saka. "Kad jautāju, uz kāda pamata veikta manas meitas pratināšana, policijas amatpersonas atbildēja, ka pat gadījumā, ja dzīvoklī būtu piecgadīgs bērns, viņi būtu varējuši dzīvoklī iekļūt kaut vai pa logu."

Kad beigusies viņas pratināšana, sievietei likts parakstīties, ka viņai nav pretenziju, ka tikusi nopratināta viņas nepilngadīgā meita. "Mutiski teicu, ka man pret to ir pretenzijas, taču tad man tika piedraudēts, ka policijas personas principā varētu paņemt arī manu datoru un telefonu. No tā nobijos, jo tur atradās daudz informācijas, kas man nepieciešama darbā, kā arī saistībā ar visu notikušo biju zināmā šokā, tāpēc protokolā parakstījos, ka man nav pretenziju," stāstījusi sieviete.

Vēlāk meita esot stāstījusi, ka, dzīvoklī ienākot policistiem, viņa pārbijusies un nodomājusi, ka tie ir zagļi. No bailēm viņa esot metusies bēgt kāpņutelpā, lai lūgtu palīdzību kādam no kaimiņiem, bet viens no vīriešiem viņu saķēris aiz rokas un ievilcis atpakaļ dzīvoklī. Tad viņa skrējusi uz savu istabu, lai piezvanītu sievietei, bet viena no inspektorēm viņu pārsteigusi un izņēmusi klausuli no rokām.

Uzņēmuma "Vairāk saules" advokāts Armands Rasa uzsvēris, ka Kriminālprocesa likums nepieļauj kratīšanas veikšanu nepilngadīgas personas klātbūtnē. Kriminālprocesa 181.panta pirmā daļa paredz, ka kratīšanu izdara tās personas klātbūtnē, pie kuras kratīšana notiek, vai arī šīs personas pilngadīga ģimenes locekļa klātbūtnē. Ja tas nav iespējams, tad kratīšanu izdara kratīšanai pakļautā objekta valdītāja, apsaimniekotāja vai vietējās pašvaldības pārstāvja klātbūtnē, tātad policijas amatpersonas neesot drīkstējušas kratīt sievietes dzīvokli bez viņas vai cita pilngadīga ģimenes locekļa klātbūtnes tikai nepilngadīgās meitas klātbūtnē.

Savukārt Kriminālprocesa likuma 152.panta otrajā daļā ir noteikts, ka nepilngadīgo, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, pratina pedagoga vai tāda speciālista klātbūtnē, kas apmācīts psihologa darbam ar bērniem kriminālprocesā. Turklāt vienai no bērna uzticības personām ir tiesības piedalīties bērna pratināšanā.

Valsts policija un tās priekšnieks Ints Ķuzis notikušo konkrēto kratīšanu un bērna pratināšanu pēc būtības atteikušies komentēt, vien solot, ka "sievietes iesniegums tiks izskatīts un viņa saņems atbildi".