Gadījums, kas bija jau ārpus paša Valdgales ugunsgrēka perimetra, pavisam, citā vietā tajā pašā novadā, "pilnīgi noteikti bija ļaunprātīga dedzināšana," sacīja ministrs.

"Tika aizdedzinātas septiņas vietas vairāku kilometru garumā, apzināti izraisīti ugunsgrēki," atzīmēja ministrs. Šajā lietā policija patlaban strādā.

Vērtējot situāciju purvu un mežu ugunsgrēku dzēšanas jomā, ministrs sacīja, ka būtisks ir piekļuves jautājums šīm vietām, jo šīs vasaras purva un meža ugunsgrēki, ja tie notiek dabas lieguma teritorijās, parādīja to, ka meži nav tīrīti, stigas nav veidotas. Paredzams, ka ministrija veiks kompleksu izvērtējumu. Pēc viņa teiktā, problēma ir ne tika daudz tehnikas trūkums, cik iespēja šo tehniku izmantot vietās, kur ir sarežģīta piekļuve.

Jau ziņots, ka intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" Kozlovskis apliecināja, ka par Valdgales pagasta ugunsgrēku Valsts policija sākusi kriminālprocesu, kurā secināts, ka ļaunprātīga dedzināšana ugunsgrēka vietā nav konstatēta.

Kozlovskis raidījumā "Rīta panorāma" atzina, ka šajā kriminālprocesā vēl notiek izmeklēšana.

"Es varu apliecināt, ka Valsts policija noteikusi, ka izcelšanās vieta ir uzņēmuma teritorijā. Valsts policija strādā un nepieciešams vēl veikt darbības. Ja es izvirzītu apsūdzības konkrētiem darbiniekiem, es steigtos pa priekšu," "Delfi TV ar Jāni Domburu" skaidroja Kozlovskis.





Kūdras un meža ugunsgrēks Talsu novada Valdgales pagastā sākās 17. jūlija pievakarē. Pagājušās piektdienas, 27. jūlija, rītā ugunsgrēka dzēšanā no gaisa jau esošajiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) helikopteram un Lietuvas NBS helikopteram pievienojās arī helikopters no Baltkrievijas. Taču tā kā otrdien, 31. jūlijā, ugunsgrēka vietā atsevišķās vietās turpinās tikai gruzdēšana, tad nav nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai no gaisa izmantot trīs helikopterus. Tāpēc Baltkrievijas helikopters otrdien atgriezīsies dzimtenē.

Dzēšanas darbus turpinās Latvijas NBS un Lietuvas NBS helikopters.