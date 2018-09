Saskaņā ar VARAM rīcībā esošo informāciju, Baldones pašvaldībā no 2016. līdz 2018. gadam sētnieka amatā tika nodarbināta persona, kas minētajā laika periodā saņēmusi atalgojumu kopumā 4119,09 eiro apmērā, taču faktiski savus pienākumus nav pildījusi. Turklāt Baldones novada pašvaldība ir informējusi VARAM, ka neuzskata 4119,09 eiro par būtisku nodarījumu pašvaldībai.

VARAM aicina tiesībsargājošās iestādes izvērtēt, vai konkrētajā gadījumā pastāv korupciju sekmējošas pazīmes vai noziedzīga vienošanās, kuras rezultātā var tikt radīts kaitējums vai apdraudējums.

"Izvērtējot ministrijas rīcībā esošo informāciju par Baldones pašvaldības iespējamo praksi darbinieku fiktīvā nodarbināšanā, tika pieņemts lēmums nekavējoties vērsties tiesībsargājošās institūcijās. Nav pieļaujams, ka pašvaldība var fiktīvas nodarbinātības riskus uztvert, kā ikdienišķu lietu, kurai nemaz nav vērts pievērst uzmanību vai to risināt,'' paudis VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, ''turklāt, ja tiek izšķērdēti vairāk nekā 4000 eiro no pašvaldības budžeta, būtu jāvērtē ne tikai tas, vai ir saskatāms noziedzīgs nodarījums, bet arī pašvaldības vadības, it sevišķi priekšsēdētāja, rīcība atbilstoši normatīvajiem aktiem gadījumos, ja tiek konstatēta fiktīvā nodarbinātība."

VARAM rīcībā ir informācija, ka šī gada 7. maijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldē tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu saskaņā ar Krimināllikuma 318.panta pirmo daļu – par iespējamām pretlikumīgām darbībām, saistītām ar fiktīvu darbinieku nodarbināšanu.

Kā informē ministrijai, VARAM kļuvis zināms, ka izmeklēšanas laikā konstatēts – persona, kura tika nodarbināta sētnieka amatā, faktiski nav pildījusi darba līgumā norādītos pienākumus, taču darba algu saņēmusi regulāri.