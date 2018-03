VID portāls "Delfi" uzzināja, ka noziedzīgais grupējums organizējis fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes nolūkā izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Aizdomīgajos darījumos iesaistīto uzņēmumu pamatdarbības veids bijis gaļas produktu vairumtirdzniecība.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāvuši faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru.

Noziedzīgajā shēmā iesaistīti trīs reāli strādājoši uzņēmumi un desmit uzņēmumi ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm, tai skaitā viens Lietuvas uzņēmums, kura amatpersona ir Latvijas pilsonis. Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem viena persona atzīta par aizdomās turēto, un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Marta vidū VID amatpersonas kriminālprocesā veikušas 19 kratīšanas iesaistīto personu birojos, fiktīvo uzņēmumu faktiskajās saimnieciskās darbības adresēs, dzīvesvietās, īpašumos un automobiļos Rīgā, Ogrē, Jūrmalā, Liepājā un Jaunolainē. Kratīšanās izņemti dokumenti, datu nesēji, videoieraksti un citi nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi, tajā skaitā, 6731,66 kilogrami svaigi atdzesēta tītara gaļa, kas iegādāta no Polijas uzņēmumiem.

Lai nodrošinātu iespējamo mantisko jautājumu risināšanu kriminālprocesā, 15. martā izņemtā gaļa nodota Nodrošinājuma valsts aģentūrai realizācijai, kura izsludināja izsoli.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma veiktajām darbībām VID sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas, Krimināllikuma 217. panta 2. daļas un Krimināllikuma 218. panta 3. daļas.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Par uzņēmumam likumos noteikto grāmatvedības dokumentu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas slēpšanu vai viltošanu, ja tās radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, un ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Izmeklēšanas interesēs VID plašāku informāciju patlaban nesniedz.