Svētdien, 25. februārī, kāds automašīnas "Audi" vadītājs Rīgā izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, bet pēc tam meties bēgt no notikuma vietas un policijas, portālu "Delfi" informēja Rīgas pašvaldības policijas (RPP) pārstāvis Toms Sadovskis.

Ap pulksten 11.25 pie Rīgas pašvaldības policijas ekipāžas piesteidzās kāds "BMW" vadītājs un pastāstīja, ka pirms brīža redzējis ceļu satiksmes negadījumu. Vīrietis norādīja uz tajā brīdī garām braucošu "Audi" markas automašīnu un teica, ka tai pie stūres ir negadījuma izraisītājs, kurš aizbēdzis no notikuma vietas.

Policisti nekavējoties apgrieza savu auto un, izmantojot speciālos gaismas un skaņas signālus, lika "Audi" vadītājam apstāties, taču šoferis palielināja ātrumu un turpināja bēgt, norāda Sadovskis.

Pēc pāris minūšu pakaļdzīšanās "Audi" Cēsu ielā pēkšņi apstājās, jo nedaudz tālāk bija redzams sastrēgums. Tajā brīdī viens no policistiem izlēca no operatīvā transportlīdzekļa un paspēja vadītāju izvilkt no automašīnas pirms viņam izdevās uzsākt braukšanu atpakaļgaitā. Vīrietis tika noguldīts zemē un aizturēts, informē RPP pārstāvis.

Vēlāk personas datu pārbaudes laikā atklājās, ka pie 30 gadus vecā pārkāpēja ir svešas personas dokumenti. Tāpat pie vīrieša tika atrastas vairākas tabletes un nezināmas izcelsmes balta pulverveida viela. Noskaidrots arī tas, ka vīrietis jau agrāk sodīts par narkotisko vielu lietošanu.

Sarunas laikā aizturētais likumsargiem skaidroja, ka svešie dokumenti piederot paziņam. Tāpat vīrietis noliedza, ka baltais pulveris būtu narkotikas, stāstot, ka viņš šo balto pulveri izmantojot krāpnieciskiem nolūkiem - pārdodot narkomāniem kā kokaīnu.

Nedaudz vēlāk darbu notikuma vietā pārņēma Valsts policija​s Ceļu policijas darbinieki, atzīmē Sadovskis.