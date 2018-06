Pašvaldības policijā portālu "Delfi" informēja, ka 17. jūnija rītā Centra pārvaldes darbinieki saņēmuši informāciju par kādu motociklistu, kurš esot piedzēries un grasoties sēsties pie stūres. Kārtības sargi devušies uz Pulvertorni, lai pārliecinātos par saņemto informāciju.

Notikuma vietā policisti uzrunājuši iereibušo kungu, kurš stāvējis blakus motociklam. Vīrietis apgalvojis, ka neesot vēlējies braukt, bet gan gribējis tikai uzvilkt savu jaku, kas stāvējusi pie motocikla. Tāpat motocikla īpašnieks stāstījis, ka motociklu nemaz neesot iespējams iedarbināt.

Policisti vairakkārt kungam piekodinājuši, ka reibumā pie stūres sēsties nedrīkst, kā arī brīdinājuši ne tikai par sodu, bet arī par iespējamām sekām. Sarunas laikā vīrietis lūdzis viņu kopā ar motociklu nogādāt mājās, bet policisti atbildējuši, ka motociklu pārvietot viņi nevarot. Vēlāk izrādījies, ka arī pašu vīrieti policisti nevar nogādāt mājās, jo viņš dzīvo ārpus Rīgas. Sarunas nobeigumā kārtības sargi norādījuši uz apkārt esošajām videonovērošanas kamerām un vēlreiz piekodinājuši nebraukt reibumā.

Pēc personas datu pārbaudes policisti devušies prom, aicinot kungu doties mājās ar taksometru. Tiklīdz policijas patruļauto pazuda ap stūri, rācijā videonovērošanas centra darbinieki ziņojuši, ka vīrietis esot iedarbinājis savu spēkratu.

Kamēr policisti devās atpakaļ, motociklists jau bija uzsācis kustību un meties bēgt.

Pēc neilgas pakaļdzīšanās kārtības sargiem izdevies motociklu panākt un nogriezt tam ceļu. Vadītājs aizturēts un uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas Ceļu policijas darbinieki. Motocikla vadītājs atteicies no alkohola pārbaudes.

Pašvaldības policija norāda, ka par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes piemēro administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 eiro līdz 1400 eiro, kā arī atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.