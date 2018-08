Otrdienas pēcpusdienā kādā Vecrīgas šķērsielā aizturēti četri nepilngadīgi jaunieši, kas lietojuši alkoholu un smēķējuši, portālu "Delfi" informē Rīgas pašvaldības policijā.

Vērojot viņu tramīgo izturēšanos, pamanīts, ka kompānijā esošais puisis no savas mugursomas izvelk plastmasas glāzītes un "Jagermeister" pudeli. Jaunietis pudeli atskrūvēja un, kamēr jaunkundzes lēnām apsēdās turpat uz bruģa, visām grādīgo dziru salēja glāzēs. Pusaudži tās saskandināja un sāka dzert. Mirkli vēlāk divas jaunkundzes no somām izvilka arī cigaretes un sāka smēķēt.

Uz notikuma vietu norīkota tuvākā Rīgas pašvaldības policijas autopatruļa.

Jaunieši, ieraugot policijas operatīvo transportlīdzekli, metās bēgt. Meitenes aizskrēja vienā virzienā, puisis citā. Pēc neilga laika visi pārkāpēji tika notverti.

Policisti lūdza uzrādīt personu apliecinošus dokumentus vai nosaukt personas datus mutiski. Trīs jaunieši bez vilcināšanās nosauca gan savus personas datus, gan arī vecāku tālruņa numurus.

Savukārt viena no meitenēm vairākkārt atteicās atklāt savu identitāti. Mirkli vēlāk viņa nosauca tikai personas koda pirmo pusi, taču likumsargiem radās aizdomas, ka meitene uzdodas par citu personu. Jauniete brīdināta par šādas rīcības sekām, tomēr viņa vēlreiz apstiprināja iepriekš teikto.

Uzdodot papildu jautājumus par vecākiem un deklarēto dzīvesvietas adresi, viņa apgalvoja, ka pavisam nesen ar vecākiem atbraukusi no Amerikas Savienotajām Valstīm un līdz galam neizprot latviešu valodā uzdotos jautājumus.

Līdz ar to viens no policistiem pārgāja uz angļu valodu, taču drīz vien atklājās, ka arī šī meitenes versija neatbilst patiesībai.

Jaunkundze nespēja arī angļu valodā atbildēt uz likumsargu jautājumiem.

Tikai pēc ilgstošām pārrunām meitene atzinās, ka nosaukusi citas personas datus un nosauca savu īsto vārdu un uzvārdu, kā arī vecāku tālruņa numurus.

Datu pārbaudes laikā noskaidrots, ka jaunieši ir 14, 15, 16 un 17 gadus veci.

Vienlaikus personām veiktas alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpās. Testu laikā visiem pusaudžiem uzrādīja alkohola reibumu. Nepilngadīgajiem pārkāpējiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli par atrašanos alkohola reibumā.

Divām no meitenēm izrakstīti protokoli arī par smēķēšanu.

Uz jautājumu, kur ņēmuši alkoholu, viena no meitenēm atbildēja, sakot, ka to iegādājusies kādā netālu esošā veikalā. Pārdevēja grādīgā dzēriena pirkšanas laikā neesot prasījusi personu apliecinošu dokumentu. No meitenes par notikušo pieņemta liecība.

Tāpat par atvašu pretlikumīgajām darbībām informēti viņu vecāki. Pēc lietvedības nodrošināšanas jaunieši varēja doties uz mājām.

Lietas materiāli saistībā ar identitātes slēpšanu pārsūtīti Valsts policijai. Likums paredz, ka par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu līdz 350 eiro.

Tāpat tiks pārbaudīta jauniešu sniegtā informācija par alkohola iegādi konkrētajā tirdzniecības vietā. Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā arī pārdevēja tiks saukta pie atbildības.

Jāpiebilst, ka 2018. gadā Rīgas pašvaldības policijas redzeslokā nonākuši 242 bērni alkohola reibumā, 39 no tiem atkārtoti gada laikā.

Ņemot vērā, ka straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads, Rīgas pašvaldības policija aicina vecākus būt īpaši vērīgiem un sekot savu atvašu ikdienas gaitām.