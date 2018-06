Neilgi pēc pulksten 3 Rīgas pašvaldības policijas pilsētas videonovērošanas centra darbinieki caur kameras aci, vērojot vecpilsētas atpūtniekus, pamanīja, ka vairāki no viņiem skatās uz kādas ēkas otro stāvu. Pagriežot kameru, ievērots vīrietis, kurš pa ēkas sienu un turpat blakus esošo ceļa zīmi rāpās lejā no otrā stāva. Apstākļu pārbaudīšanai uz notikuma vietu nosūtīta tuvākā Rīgas pašvaldības policijas autopatruļa.

Sekojot videonovērošanas centra darbinieku norādēm, pārkāpējs apturēts Kungu ielā. Sarunas laikā noskaidrots, ka vīrietis ir Vācijas pilsonis. Tūrists sākotnēji skaidroja, ka neko sliktu nav darījis, tomēr vēlāk, parādot videoierakstu, viņš atzina, ka tās esot bijušas derības.

Policisti atgriezās notikuma vietā, kur ne ceļa zīmei, ne ēkai netika konstatēti bojājumi. Līdz ar to ar tūristu veiktas tikai preventīva rakstura pārrunas gan par drošības riskiem, gan par to, ka šādā veidā viņš arī varēja radīt bojājumus kādai no konstrukcijām.