Viltus ziņa par indīgo zirnekli: Persona 'Some 1' uzņemas atbildību par plakātiem

Foto: Veselības inspekcija

Persona, kas sevi sauc par mākslinieku "Some 1" uzņēmusies atbildību par pirmdienas rītā izlīmētajiem plakātiem, kuros bija pausta viltus informācija par it kā indīgiem zirnekļiem, portālam "Delfi" elektroniskā vēstulē paziņojis kāds Jānis Kļava, kurš paudis, ka ir mākslinieks "Some 1".