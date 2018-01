Krāslavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā Valsts policijas darbinieki ieguvuši informāciju par iespējamu nelikumīgu tabakas izstrādājumu apriti Krāslavas novadā. Lai pārbaudītu informāciju un veiktu kādas aizdomīgas "Audi" markas automašīnas apskati, 9. janvārī likumsargi īstenojuši operatīvo pasākumu kompleksu. Policijas darbinieki nolēmuši apturēt minēto transportlīdzekli, lai veiktu nepieciešamo pārbaudi.

Ieraugot likumsargus, "Audi" auto vadītājs palielinājis braukšanas ātrumu un sācis bēgt.

Policisti sekojuši iespējamam likumpārkāpējam, ka arī vairākkārt likuši automašīnai apstāties. Vadītājs nav reaģējis uz likumsargu prasībām apturēt transportlīdzekli un turpinājis bēgšanu, reāli apdraudot pārējos ceļu satiksmes dalībniekus, norāda likumsargi.

Bēgot no policijas, Krāslavā, Aglonas ielā, "Audi" vadītājs iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur izraisījis sadursmi ar "Volkswagen" markas automašīnu. Ceļu satiksmes negadījumā cietuši divi cilvēki. Dažādas traumas guvusi 1975. gadā dzimusī "Volkswagen" automašīnas vadītāja un 1987. gadā dzimis "Audi" pasažieris. Abi cietušie nogādāti medicīnas iestādē.

Turpat, notikuma vietā, aizturēts transportlīdzekļa vadītājs – 1996. gadā dzimis vīrietis. Policija piebilst, ka iespējamā vainīgā persona jau iepriekš nonākusi policijas redzeslokā, tajā skaitā aizdomās par saistību ar akcizēto preču nelegālo apriti.

Vīrietim piederošā transportlīdzekļa apskatē policija atradusi ievērojamu daudzumu nelegālo tabakas izstrādājumu. No automašīnas salona konfiscētas desmit cigarešu kastes ar kopumā 165 900 cigaretēm bez Latvijas akcīzes markām.

Saistībā ar visiem likumpārkāpumiem sākti vairāki kriminālprocesi, savukārt aizturētajam draud kriminālatbildība par ceļu satiksmes negadījuma ar cietušajiem izraisīšanu un nelikumīgu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu. Pašlaik izmeklēšana lietā turpinās, ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes, ka arī tiek pārbaudīta citu personu saistība ar šiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Likumsargi atgādina, ka pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, par bēgšanu no policijas piemēro administratīvo arestu no desmit līdz 15 diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 eiro līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Savukārt pēc Krimināllikuma 221. panta 2. daļas par tabakas izstrādājumu nelikumīgu apriti, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā un ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Krimināllikuma 260. panta 1.1 daļas par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai ar naudas sodu.