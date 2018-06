3. jūnijā neilgi pirms pulksten 21 Rīgas pašvaldības policija devusies uz izsaukumu Iļģuciemā, kur netālu no kāda pārtikas veikala vairākas personas lietojušas alkoholu, portālu "Delfi" informēja policijā.

Ierodoties norādītajā adresē, policisti sastapuši piecus vīriešus. Pie viena no viņiem atradusies atvērta alkoholiskā dzēriena pudele "Captain Morgan".

Pārrunu laikā pie policistiem piesteigusies blakus esošā pārtikas veikala apsardzes darbiniece, kura norādījusi uz vīrieti ar alkohola pudeli.

Sieviete pastāstījusi, ka jaunais vīrietis pirms neilga laika alkoholisko dzērienu veikalā nozadzis.

Uz jautājumu kur un kādā veidā ņēmis ruma pudeli, iereibušais vīrietis, skaidrojis, ka to paņēmis no veikala, bet nav spējis atcerēties, vai par to samaksājis.

Pārrunājot notikušo ar draugiem, 26 gadus vecais vīrietis atzinis, ka tomēr nav samaksājis par rumu.

Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki turpmāko procesuālo darbību veikšanai.