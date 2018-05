Tā dēvēto 'Winergy' vēja parku krimināllietu par 15 miljonu eiro izkrāpšanu no AS " Norvik banka " Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa pēc cietušās "Norvik bankas" lūguma piektdien lēma skatīt slēgtās sēdēs.

Krimināllietā uz apsūdzēto sola sēdušies ārvalstu pilsoņi Andrus Petersons, Henri Troide, Alari Piperals, kā arī Jurijs Šapurovs, Aldis Upenieks, Ilze Bērziņa un Jānis Vanks.

"Norvik bankas" pārstāve savu lūgumu par lietas skatīšanu slēgtā sēdē pamatoja ar to, ka lietas materiālos ir daudz kredītiestādes materiāli, kas atklāj kredītiestādes klientu, kuri nefigurē kriminālprocesā, datus. Tā kā bankai ir uzdevums rūpēties par datu aizsardzību, bankas pārstāve lūdza tiesu lietu skatīt slēgti.

Prokurore Evita Masule norādīja, ka nav pamata šaubīties, ka informācija, kas ir lietā, ir komercnoslēpums, tāpēc neiebilda pret lietas iztiesāšanu slēgtās sēdēs. Arī lietā apsūdzētie un viņu aizstāvji piekrita, ka lieta būtu skatāma nost no sabiedrības acīm.

Jau ziņots, ka prokuratūra tā sauktajā vēja parka attīstītāja "Winergy" krimināllietā par vairāk nekā 15 miljonu eiro izkrāpšanu no AS "Norvik banka" pie atbildības saukusi septiņas personas pēc Krimināllikuma 177. panta 3. daļas - par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Savukārt piecas personas pie atbildības sauktas arī pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par to likums kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Savulaik "Winergy" un "Norvik banka" noslēdza aizdevuma līgumus. Pēcāk starp abām pusēm izvērtās konflikts un sākās tiesvedības, taču "Winergy" un "Norvik banka" vienojās par visu strīdu izbeigšanu. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā 2013. gada 4. novembrī pasludināja "Winergy" maksātnespējas procesu. Uzņēmums paziņoja, ka maksātnespējas process ir loģisks rezultāts amatpersonu bezdarbībai un "Norvik bankas" organizētajai mērķtiecīgajai reiderisma shēmai.

Savukārt "Norvik banka" paziņoja, ka "Winergy" ierosinātā maksātnespēja ir absurda. Tā esot negodprātīga un saskaņota parādnieka un fiktīva kreditora rīcība, lai panāktu maksātnespējas procesa ierosināšanu nolūkā izvairīties no saistību izpildīšanas pret banku.

Tāpat krimināllietā vērtēs piespiedu ietekmēšanas līdzekļus pret uzņēmumiem "Ošmaļi", "Enercom Plus" un "Winergy".