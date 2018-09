Pagaidām tiesu praksē nav bijusi atkāpšanās no principa, ka Latvija ir nelikumīgi okupēta un no tā izrietošajām sekām. Tādēļ cerams, ka tā nenotiks arī tiesvedībā starp Latvijas uzņēmumu " LatRosTrans " un Baltkrievijas "Polocktransneft Druzba" par 66 miljonu eiro vērtās no PSRS laikiem palikušās tehnoloģiskās naftas piederību, sacīja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele