Vien jūlija izskaņā dibinātā partiju apvienība "Latviešu Nacionālisti" Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) iesniegusi deputātu kandidātu sarakstu 13. Saeimas vēlēšanām.

"Latviešu Nacionālisti" ir trīspadsmitais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu.

Rīgā ar pirmo numuru startēs apvienības un Latvijas Atdzimšanas partijas valdes priekšsēdētājs Andris Rubins, ar otro – apvienības valdes loceklis Roberts Purnis un ar trešo – vīru kora "Latvis" galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs Edgars Račevskis.

Vidzemes "lokomotīve" būs pensionārs Alfrēds Buls. Viņam seko Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktors Vigo Račevskis un SIA "Cherry Picking" mārketinga projektu vadītāja Anete Eglīte.

Kurzemes vēlēšanu apgabalā ar pirmo numuru startēs Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docents Silvestrs Rubins, ar otro startēs – kādas nevalstiskas organizācijas valdes loceklis Aivars Lasmanis un ar trešo – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas bibliotēkas vadītāja Inga Godunova.

Latgales saraksta līderis būs apsardzes operatīvais darbinieks Vladislavs Bautris, viņam seko Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pētniece Astrīda Skrinda un bezdarbniece Danuta Ļevčenko.

Tikmēr Zemgales vēlēšanu apgabala "lokomotīve" būs partijas "Tēvzemes mantojums" valdes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Krūmiņš. Otrais numurs ticis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ekologam Pēterim Daņiļēvičam un trešais – pašnodarbinātai tekstilmāksliniecei Inesei Caunītei.

No partijas "Latviešu Nacionālisti" kandidēs arī "Jūrmalgeitas" aizsācējs Ilmārs Ančāns.

Visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 70 – 46 no viņiem ir vīrieši un 24 sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 56,9 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 61-70 gadus veci (27,1%). 92,9% ir latvieši, 7,1% nav norādījuši savu tautību.

Partijas jaunākajam kandidātam ir 21 gads un vecākajam 82 gadi.

Ar "Latviešu Nacionālisti" programmu var iepazīties šeit.

Partiju apvienību "Latvijas Nacionālisti" veido partijas "Latvijas atdzimšanas partija" un "Tēvzemes mantojums". Abām partijām kopumā esot 900 biedru, liecina Rubina teiktais ziņu aģentūrai LETA.

Viņš aģentūrai LETA pauda, ka politisko partiju apvienībai plānojot pievienoties vēl citas partijas. Jautāts, kuras partijas varētu pievienoties, Rubins šo jautājumu atteicās komentēt.

Kā liecina "Lursoft" pieejamā informācija, politisko partiju apvienība "Latviešu Nacionālisti" reģistrēta jūlija beigās. Kā darbības mērķis norādīts: "Latviešu tautas nacionālo, ekonomisko, sociālo, kultūras un citu vitālo interešu aizstāvība."

Apvienības valdē ir: Buls, Krūmiņš, Purnis, A. Rubins un S. Rubins.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.