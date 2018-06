Šis ķēriens izskatās gandrīz neiespējams, bet tas ir īsts – tā amerikāņu žurnāls "Wired" pēc fizikas likumiem analizējis Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) publiskotajā video ar no ceturtā stāva krītošas sievietes glābšanas operāciju.

Raksta "Ugunsdzēsēja ķēriena mežonīgā fizika" autors, Dienvidaustrumu Luiziānas universitātes asociētais profesors fizikā Rets Alens rakstu sāk ar jautājumu: vai supervaroņi eksistē, un pats atbild ar "varbūt". Rakstā analizēts video, kurā redzams, kā Latvijas dienesta ugunsdzēsējs, atrodoties dzīvoklī, ēkas trešajā stāvā, pa logu noķer no ceturtā stāva krītošu cilvēku.

Rakstā Alens analizē krītošā cilvēka ķeršanas brīdi, vadoties pēc fizikas likumiem, atzīstot, ka nav jābūt pārcilvēkam, lai kristu, taču jāpiemīt pārcilvēka spēkam, lai kādu kritienā apturētu. Raksta autors atgādina, ka uz krītošo cilvēku vienlaicīgi iedarbojas divi spēki.

"Pirmais - zemes pievilkšanas spēks. To ietekmē gravitācijas lauks un krītošā cilvēka svars (kas nav zināms). Otrais spēks ir tas, ko rada ugunsdzēsējs, uz augšu velkot krītošo cilvēku," tā raksta autors.

Esot iespējams aplēst, kāds ir krītošā cilvēka svars, taču - kā ir ar ugunsdzēsēja spēku? To ietekmē divi faktori – spēks un kustība. Pirmais, kas jāņem vērā ir inerces princips, kuru raksturo spēka, inerces un laika attiecība. Otrs princips ir darba enerģijas princips, kas saistās ar spēku, enerģiju un pārvietošanos. Darbs ir atkarīgs no spēka apjoma un virziena, kurā virzās objekts. Šajā gadījumā eksistē tikai kinētiskā enerģija, kura ir atkarīga no krītošā objekta svara un krišanas ātruma, raksta autors.

Tiek pieņemts, ka krītošā cilvēka svars ir 50 kilogrami. "Izskatās, ka ugunsdzēsējs noķer cilvēku aptuveni pusotru metru pirms apstāšanās. Tas nozīmē, ka ugunsdzēsējs pret krītošo cilvēku izpilda 1478 Ņūtonu lielu spēku. Tas ir liels spēks un ievērības cienīgs ir fakts, ka ugunsdzēsējs noķēra cilvēku ar vienu roku," raksta "Wired".

Autors arī atgādina, ka cilvēks, kuru noķēra ugunsdzēsējs, veic tikpat spēcīgu pretspēku (1478 Ņūtoni pretējā virzienā) un tas nozīmē, ka jāturas pie loga, lai glābējs pats nenokristu.

"Darbā neko tieši tādu nemāca. Bet es ikdienā daudz sportoju," tā intervijā portālam "Delfi" sacīja VUGD Rīgas reģiona pārvaldes ugunsdzēsējs glābējs Tomas Jaunzems, kurš krītošo sievieti noķēra. Jaunzems "Delfi" atzina, ka glābšanas operācijā visu izšķīra labs plāns, ātra reakcija un spēks.

Jau vēstīts, maija nogalē VUGD saņēma izsaukumu par aizdomām, ka pa ceturtā stāva logu grasās izlēkt kāda sieviete. Glābšanas operācija uzskatāmi apskatāma dienesta publiskotajā video.

27 gadus vecais glābējs regulāri apmeklējot sporta zāli un cilājot svarus. Jaunzemam arī ienākusi prātā filmā noskatīta ideja par sievietes ķeršanu pa trešā stāva logu, kas saskaņota ar komandieri.Tiesa, sākotnēji tā bijusi kā "blakus plāns" galvenajai glābšanas operācijai no jumta, ko spraigajā situācijā, sievietei nolemjot nekavējoties lēkt, nevarēja paspēt realizēt.

Jaunzems un viņa kolēģis ugunsdzēsējs glābējs Boriss Rutkovskis, kurš arī piedalījās sievietes glābšanā, šonedēļ tiks apbalvoti ar VUGD un Iekšlietu ministrijas apbalvojumiem