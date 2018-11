300 vai 1 eiro: Kāds ūdens tek no Latvijas krāniem, cik par to maksājam

Cilvēks gada laikā izdzer līdz kubikmetram ūdens – pudeļu ūdens šādā apjomā izmaksātu ap 300 eiro gadā, bet krāna ūdens – vien eiro, aplēsuši domubiedru grupas "Vitamīns Ū" pārstāvji. Arī Eiropas Savienībā (ES) tiek kaldināti plāni, kā veicināt dzeramā ūdens pieejamību dalībvalstīs, tāpēc portāls "Delfi" skaidro, kādi tieši ir ES plāni, cik kvalitatīvs ir Latvijā pieejamais krāna ūdens, kā arī, kādā stāvokli atrodas pilsētu brīvkrāni.

Jau ziņots, ka oktobra izskaņā Eiropas Parlaments (EP) Strasbūrā skatīja ziņojuma projektu par grozījumiem dzeramā ūdens direktīvā, kas cita starpā paredzētu noteikt augstākas kvalitātes prasības un aicināt padarīt dzeramo ūdeni pieejamu ikvienam. Lai gan direktīvas grozījumi vēl ir izstrādes un apspriešanas procesā, portāls "Delfi" devās noskaidrot, kādas pārmaiņas tie pieņemšanas gadījumā varētu nest.

Lielākajai daļai Latvijas mājsaimniecību, kas pieslēgtas centrālajai ūdens apgādes sistēmai, izņemot daļu Rīgas, dzeramais ūdens tiek nodrošināts no pazemes ūdens avotiem. Pirms nonāk ūdensvadā un turpina ceļu uz iedzīvotāju glāzēm, tas tiek attīrīts. Ūdens piegādātājiem regulāri jāveic dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes, savukārt Veselības inspekcija (VI) par valsts budžeta līdzekļiem veic auditmonitoringu. Tiesa, tā kā Latvijā ir ārkārtīgi daudz mazu ūdens apgādes sistēmu, visur ierobežotā finansējuma dēļ VI pārbaudes nevar veikt.

EP atbalstītajā ziņojuma projektā paredzēts stingrāk ierobežot maksimālo pieļaujamo daudzumu, piemēram, svinam un kaitīgajām baktērijām, kā arī ieviest jaunas robežvērtības noteiktiem endokrīnajiem disruptoriem. Tāpat ar regulējumā plānots ietvert prasību veikt pieļaujamā mikroplastmasas līmeņa monitoringu. Tātad direktīvas pieņemšanas gadījumā tas, visticamāk, nozīmētu vairāk analīžu un vēl lielākas izmaksas.

Latvijai ar ūdeni paveicies

Dzeramā ūdens, kas tiek nodrošināts pilsētu centralizētajās ūdensapgādes sistēmās, kvalitāte Latvijā ir laba, portālam "Delfi" apliecināja VI vecākais speciālists vides veselības jautājumos Normunds Kadiķis. Viņš gan uzsvēra, ka jo īpaši laba tā ir lielajās sistēmās, kur diennaktī tiek iztecināti vismaz 1000 kubikmetri ūdens.

Latvijā ir arī ļoti daudz – ap 1000 – mazo sistēmu, kurās diennaktī tiek notecināts mazāk nekā 100 kubikmetru ūdens. Visa šajās sistēmās esošā ūdens auditmonitoringu finansiālu iemeslu dēļ šobrīd pilnībā veikt nav iespējams, skaidroja Kadiķis: "Ūdens piegādātāji, protams, savu kārtējo ūdens monitoringu veic, un svarīgākie mikrobioloģiskie rādītāji un daži citi rādītāji tiek noteikti, bet visa smagā ķīmija jau diezgan ilgi nav noteikta."

Auditmonitoringā VI par valsts budžeta līdzekļiem veic analīzes, lai noteiktu vairāk nekā 40 dažādus piesārņotājus, tostarp pesticīdus. Katra pesticīda analīze, kā skaidro Kadiķis, izmaksā aptuveni 400 eiro, līdz ar to ik gadu veikt šādas analīzes mazajās sistēmās, kur tiek izmantoti pazemes ūdens avoti, būtu "vienkārši izšķērdīgi". Visbiežāk pēc šādu analīžu veikšanas izrādās, ka meklētā viela ūdenī ir zem noteikšanas robežas, tātad tās koncentrācija ir tik maza, ka metodes jutība pat neļauj to noteikt.

"Mazajās sistēmās biežāk var parādīties dzelzs pārsniegums, dažreiz sulfāti, dažreiz amonijs, bet tas ir atkarīgs no Latvijas pazemes ūdeņu dabiskajām īpašībām – tie ir dabiski elementi, kas ir pazemes ūdeņos, bet tur nav visa tā smagā ķīmiskā piesārņojuma," paskaidroja VI eksperts.

Iemesls, kādēļ pie mums salīdzinājumā ar daudzām citām Eiropas valstīm ūdens kvalitāte ir salīdzinoši laba, ir vienkāršs – Latvijā, izņemot daļu Rīgas, tiek izmantoti pazemes ūdeņi, kas ir labāk pasargāti no dažādiem piesārņojumiem. "Pazemes ūdeņi ir labāk aizsargāti, un, ja tur nav kaut kāda vēsturiskā piesārņojuma, atkrīt visi šie smagie ķīmiskie piesārņotāji, kas var daudz vienkāršāk parādīties virszemes ūdeņos, ja tur rūpnieciskie notekūdeņi tiek iepludināti kaut kur relatīvi tuvu," pastāstīja Kadiķis.

Viņš arī norādīja, ka ūdens, kas tiek ņemts no Rīgas HES ūdenskrātuves un ar kuru tiek apgādāta daļa Rīgas iedzīvotāju, iespējams, ir pat vēl tīrāks, jo attīrīšanas sistēma, kas tiek izmantota, ir gana jaudīga. "Tādēļ mēs uzskatām, ka ūdens no krāna ir dzerams," rezumēja Kadiķis. Taujāts par to, vai Latvijā ir kādas vietas, kur ūdens kvalitāte būtu īpaši rūpīgi jāuzrauga, viņš atbildēja noliedzoši.

Arī Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratorijas pētnieks Sandis Dejus portālam "Delfi" apstiprināja – ūdens Latvijā ir labas kvalitātes un no centralizētās ūdens apgādes sistēmas tas tik tiešām ir dzerams.

Jauns bubulis – endokrīnie disruptori

Viens no vārdu savienojumiem, kas visai bieži izskanēja debatēs EP, bija endokrīnie disruptori. Daudzi deputāti pauda pārliecību, ka šo vielu esamība dzeramajā ūdenī jāuzrauga un jāierobežo īpaši naski. Ar ko gan šīs vielas izpelnījušās tādu uzmanību? Gluži vienkārši tās ir bīstamas cilvēka organismam, jo var to "apmānīt" un līdz ar to nelabvēlīgi ietekmēt.

"Viena ietekme ir uz reproduktīvo sistēmu. Grūtniecības laikā izstrādājas hormoni, lai nenotiktu apaugļošanās, bet iedomājieties, kas notiek, ja cilvēks ar piesārņojumu uzņem tos [hormonus] – parādās neauglības problēmas," paskaidroja Kadiķis. Viņš gan arī piebilst, ka vides jautājumos laiku pa laikam uzpeld "modes lietas" un cīņa ar endokrīnajiem disruptoriem šobrīd ir viena no tām.

Jaunajā direktīvas ierosinājumā, bastoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) priekšlikumu, ir piedāvāts dzeramajā ūdenī noteikt trīs endokrīnās sistēmas disruptorus jeb grāvējvielas: bēta-estradiolu, nonilfenolu un bisfenolu A.

No šīm vielām plašākai sabiedrībai viszināmākais, iespējams, ir bisfenols A. Par to diskusijas raisījušās dažādos forumos un atsevišķos medijos, kur izskanējuši apgalvojumi, ka šī viela var izdalīties no plastmasas pudelēm, kurās pildīti mūsu dzērieni. Kadiķis gan steidz mierināt, ka šādas informācijas izplatīšanās drīzāk ir atsevišķu ūdens ražotāju lobijs: "Ir pētījumi, kas parāda, ka normālos lietošanas apstākļos nekāds bisfenols A neizdalās. Ja mikroviļņu krāsnī karsēs ilgstoši un vairākkārt, tad varbūt plastmasa sāks noārdīties un kaut kas sāks izdalīties, bet, runājot par to ūdeni, ko mēs veikalos nopērkam, varam pat ilgstoši to pudeli lietot, atkal lejot no krāna iekšā, nekāds bisfenols A tur ārā nedalās."

Pagaidām informācijas par to, vai endokrīnie disruptori maz ir atrodami mūsu dzeramajā ūdenī, VI nav.

Zilaļģu piesārņojums

Tiesa, endokrīnie disruptori nav vienīgās vielas, kas turpmāk varētu būt jāmonitorē dzeramajā ūdenī. Sarakstam varētu pievienoties arī, piemēram, mikrocistīns un mikroplastmasa. Mikroplastmasa ir vēl viena vides problēma, kurai pastiprināta uzmanība pievērsta pēdējā laikā. Pagaidām gan nav īsti zināms, vai un kā tā var ietekmēt cilvēkus, taču tā ir kaitīga ūdens organismiem, piemēram, moluskiem.

Savukārt mikrocistīns ir toksīns, ko noārdīšanās procesā izdala zilaļģes, un par tā kaitīgumu šaubu nav. "Peldētājiem tas var radīt alerģiskas reakcijas, bet, ja šo ūdeni ņem no virszemes avota, kur aļģes ir savairojušās, arī mikrocistīns varētu būt savairojies. Ja cilvēks ilgstoši dzer šādu ūdeni, var rasties nervu sistēmas bojājumi, aknu bojājumi, bet tas ir diezgan specifiski – atkarībā no tā, kāds tas toksīns ir, jo to tur ir diezgan daudz," skaidroja Kadiķis.

Jāteic gan, mikrocistīna noteikšana monitoringā varētu būt jāiekļauj vien vietās, kur ūdens tiek ņemts no virszemes avotiem vai kur virszemes avoti var ietekmēt pazemes ūdeņus, kas tiek izmantoti kā dzeramais ūdens, piemēram, Baltezera apkārtnē. Kā skaidro Kadiķis, tur no urbumiem ņemto ūdeni mākslīgi papildina ar ūdeni no Mazā Baltezera. Proti, to laiž caur iežu slāņiem, lai paātrinātu pazemes ūdeņu rašanos. "Ir bijuši kaut kādi pētījumi, kas parāda, ka ieži to toksīnu neizfiltrē un tas var parādīties pazemes ūdeņos," pastāstīja VI eksperts.

Dzeramā ūdens pieejamība Latvijā

Direktīvas priekšlikumos nav runāts tikai par ūdens kvalitāti, bet arī tā pieejamību. Raugoties pasaules un pat Eiropas kontekstā, varētu teikt, ka Latvijā dzeramā ūdens pieejamība nav ļoti sasāpējusi problēma, taču kopumā pērn ar aukstā ūdens apgādi, proti, pieslēgumu ūdensvadam, bija nodrošināti vien 92,9% mājsaimniecību, kas ir par 6,6% mazāk nekā 2007. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati (CSP).Tiesa, dati neuzrāda, cik mājsaimniecību, kas nav pieslēgtas centrālajai ūdens apgādes sistēmai, ūdeni lietošanai iegūst no akas vai dziļurbuma.

Saskaņā ar CSP datiem situācija pilsētās ir labāka nekā laukos. Pērn 97,6% mājsaimniecību, kas atrodas pilsētās, bija pieslēgti pilsētas ūdensvadam. Tas gan arī nozīmē, ka daļa dzeramo ūdeni iegūst citādi, piemēram, no akas, dziļurbuma vai brīvkrāna – vietas, kur ūdeni no ūdensvada iespējams iepildīt savā traukā līdzņemšanai vai vienkārši turpat padzerties.

Gandrīz visās portāla "Delfi" uzrunātajās Latvijas lielajās pilsētās iedzīvotājiem ir pieejami brīvkrāni. Dažās pilsētās to ir visai daudz, citās mazāk. Tāpat dažās pilsētās to skaitu paredzēts palielināt, kamēr citās – samazināt, palielinot mājsaimniecību skaitu, kas pieslēgtas centrālajai ūdens apgādes sistēmai un kanalizācijai. Vienīgā no portāla "Delfi" uzrunātajām pilsētām, kurā šādas bezmaksas dzeramā ūdens ņemšanas vietas nav, ir Rēzekne.

Restorānos un kafejnīcas bezmaksas?

Ar lozungu "padarīt dzeramo ūdeni pieejamāku" EP deputāti arī vēlas mudināt to bez maksas vai par zemu cenu piedāvāt kafejnīcās un restorānos. Tiesa, arī tas Latvijā nebūtu nekāds jaunums, jo jau vairāk nekā 200 dažādu uzņēmumu, lielākoties no ēdināšanas sektora, ir kļuvuši par akcijas "Vitamīns Ū" atbalstītājiem.

"Vitamīns Ū" ir vairāku domubiedru grupa, kas šī gada pirmajā pusē sāka popularizēt ideju par publiskās vietās pieejamu bezmaksas dzeramo ūdeni. Kā skaidro Dejus, kurš ir viens no šīs akcijas organizatoriem, ideja ir uzņēmējus un publiskās iestādes motivēt dzeramo krāna ūdeni piedāvāt bez maksas: "Ja tas ir krāna ūdens un cilvēki vēlas vienkārši veldzēt slāpes, tad mēs iedvesmojam par to neprasīt naudu, jo ieguldījums no kafejnīcas puses varētu būt vien pāris eiro mēnesī."

Akcijas organizatori arī mēdz viesoties skolās, lai kliedētu mītus par dzeramo ūdeni, kā arī pastāstītu, kā pareizi un droši padzerties publiskās vietās: "Tas varbūt nav tik bieži apspriests. Piemēram, tāda triviāla lieta kā tas, ka bērni padzeroties pieliek pie krāna muti. Pieliek viens, pieliek otrs, un tie bērni sabučojas, un sabučojoties arī dažādas sliktas lietas diemžēl var izplatīties skolas robežās."

Tāpat viņš min arī finansiālo ietaupījumu, kas rodas, dzerot krāna ūdeni. Cilvēks gada laikā izdzer līdz kubikmetram ūdens – pudeļu ūdens šādā apjomā izmaksātu ap 300 eiro gadā, bet krāna ūdens – vien eiro, aplēsis Dejus. Viņš gan uzsver – akcijas mērķis nav lobēt vienu vai otru ūdeni, bet gan izglītot.

"Reizēm cilvēki sūdzas par ūdens kvalitāti, ka garša nav tāda, kā gribētos, vai krāsa nav tāda, kā gribētos. Tas ir līdzīgi kā ar mašīnu – ja tā sāk dūmot, tad mēs braucam uz servisu. Un līdzīgi ir ar ūdeni – ja tas paliek duļķains, tad droši vien vajadzētu komunicēt ar ūdens apgādes uzņēmumu un ziņot par problēmām, tā tomēr ir sadarbība starp patērētāju un piegādātāju, jo ūdens apgādes tīkli ir ļoti gari un par katru metru un katru dzīvokli ūdens apgādes uzņēmumi nezina," skaidroja Dejus.