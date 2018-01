"ĀM Personāla departaments ir sācis dokumentu apstrādes un saskaņošanas procedūras. Pēc to pabeigšanas Solvita Āboltiņa varēs sākt darbu Ārlietu ministrijā," sacīja Jegermanis. Viņš piebilda, ka procedūras varētu ilgt pāris nedēļas.

Ziņots, ka Āboltiņa deputātes mandātu nolika 9. janvārī. Viņas vietā parlamentā strādās Kuldīgas novada domes deputāts, pašvaldības iestādes "Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs" vadītājs Artis Gustovskis.

"Vienotības" valde 6. novembrī nolēma izslēgt Āboltiņu no partijas par komentāriem un rīcību laikā, kad "Vienotība" sprieda par iespēju mainīt ekonomikas ministru.

Āboltiņa vadīja "Vienotību" kopš 2011. gada līdz 2016. gadā par partijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Piebalgs. Toreiz Āboltiņa uz šo amatu nekandidēja. Iepriekš, kad "Vienotība" bija politisko partiju apvienība, Āboltiņa bija tās līdzpriekšsēdētāja, bet no 2008. līdz 2010. gadam – partijas "Jaunais laiks" valdes priekšsēdētāja.

Āboltiņas vadībā "Vienotība" ir guvusi panākumus Saeimas vēlēšanās, iegūstot tiesības trīs reizes valdību veidot Valdim Dombrovskim un vēl divas – Laimdotai Straujumai, tomēr tad partija piedzīvojusi dramatisku reitinga kritumu, tam pietuvojoties 5% robežai.

Āboltiņa pirms savas politiķes karjeras vadījusi Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu. Darbu ministrijā viņa uzsāka 1993. gadā kā Konsulārā departamenta vecākā referente, bet par departamenta direktori kļuva 1995. gadā. Viņa vadīja departamentu līdz 2002. gadam.

"Delfi TV ar Jani Domburu", atbildot uz jautājumu, vai viņas nākotne varētu būt saistīta ar vēstnieces amatu, Āboltiņa teica: "Katrā dienestā ir zemāki un augstāki amati. Komentāros cilvēki bieži sūta mani mazgāt grīdu. Varu visiem tiem cilvēkiem, kas mani sūta mazgāt grīdu, teikt – nebaidieties, es to esmu darījusi. No 15 gadu vecuma līdz brīdim, kad iestājos augstskolā un to vairs nevarēja apvienot."