2017. gadā veiksmīgi īstenota Ādažu poligona paplašināšana, poligona teritoriju palielinot par 5259 hektāriem, ko Aizsardzības ministrija (AM) pārņēmusi īpašumā no Zemkopības ministrijas un AS "Latvijas Valsts meži", portālu "Delfi" informēja AM pārstāve Aiva Kokoriša.