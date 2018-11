Ādažu poligona vajadzībām slēgs un rekonstruēs ceļu posmus

Ādažu militārās bāzes un poligona teritorijas vajadzībām plānots slēgt Iļķenes ceļa posmu Ādažu novadā.

Valdība pirmdien atbalstīja Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Iļķenes ceļš" –zemes vienību 2,38 hektāru platībā un inženierbūvi – ceļu Ādažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā.

Minētais Iļķenes ceļa posms šķērso Ādažu militārās bāzes un poligona teritoriju. Ņemot vērā ceļa posma atrašanās vietu, pēc tā pārņemšanas Aizsardzības ministrijas (AM) valdījumā drošības apsvērumu dēļ ceļa posmu ir paredzēts slēgt publiskai lietošanai.

Slēdzot minēto ceļa posmu, iedzīvotājiem joprojām tiek saglabāta iespēja pārvietoties Carnikavas virzienā no Iļķenes ciema puses, sākotnēji izmantojot Iļķenes ceļu, tālāk – Kadagas ceļu un Mežaparka ceļu. Vienlaikus, lai uzlabotu pārvietošanās iespējas pa Mežaparka ceļu, Ādažu novada pašvaldība plāno pārbūvēt Mežaparka ceļu, uzlabojot brauktuves segumu, ierīkojot apgaismojumu, izveidojot atklātā ūdens novadīšanas sistēmu un apvienoto gājēju un veloceliņu.

Ādažu novada pašvaldība šogad maijā ir noslēgusi iepirkuma līgumu par Mežaparka ceļa pārbūves būvprojekta izstrādi.

Ņemot vērā, ka pašvaldības ceļus, kas atrodas Ādažu militārās bāzes un poligona tuvumā, intensīvi izmanto arī Nacionālie bruņotie spēki, AM rosinās piešķirt Ādažu novada pašvaldībai līdzfinansējumu no AM budžeta līdzekļiem Mežaparka ceļa pārbūvei. Pēc Mežaparka ceļa pārbūvei nepieciešamā finansējuma apmēra noteikšanas AM virzīs apstiprināšanai valdības rīkojuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei Mežaparka ceļa pārbūvei.