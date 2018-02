Komisijā ar iesniegumu vērsusies Inguna Sudraba (NSL), kura lūdza ierosināt lietu pret deputātu Kaimiņu un izskatīt viņa iespējamo ētikas kodeksa pārkāpumu.

Savā iesniegumā Sudraba iezīmē četras epizodes no 18. un 25. janvāra sēdēm, kurās varētu būt pārkāpti ētikas kodeksa punkti.

18. janvāra sēdē, debatējot par Sudrabas atsaukšanu no tā dēvētās oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājas amata, Kaimiņš norādījis: "Pēc idejas, jūs skata pēc esat pieņēmuši galaziņojumu, kuru jūs, es domāju, neviens neesat lasījis. Šobrīd, Sudrabas kundze, izvēlieties to sodu. Iespējams, Iļģuciema cietums. Es nezinu, kā tur ir, neesmu bijis. Padomājiet. Bet es uzskatu, ka jūs ir jāapcietina par šo darbu un jums ir jāatdod nauda, kuru jūs esat saņēmusi kā komisijas vadītāja."

Savukārt 25. janvāra sēdē, debatējot par "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu, parlamentārietis norādījis: "Es domāju, ka, iespējams, mēs jūs drīz redzēsim "Latvijas Gāzes" sastāvā. Iespējams! Es nezinu. Nekur jau jūs nepazudīsiet - grūtu darbu strādājāt! Bet jautājums ir, Sudrabas kundze, vai tas bija tā vērts? Vai tiešām tas bija tā vērts?"

"Pirms trijiem gadiem jūs pieņēmāt pareizticību, lai dabūtu krievu balsis, manuprāt. Vai tā nebija, Sudrabas kundze? Tagad jums tās vairs nebūs vajadzīgas, jo politiskā karjera jums ir beigusies," tai pašā sēdē paudis Kaimiņš.

Tāpat Sudraba vērš komisijas uzmanību, ka Kaimiņā rīcībā ir saskatāms arī Latvijas Republikas Advokatūras likuma pārkāpums. Likuma septītais pants nosaka, ka advokātus nedrīkst identificēt ar viņu klientiem vai klientu lietām sakarā ar advokātu profesionālo pienākumu pildīšanu.

"Jūs esat iztērējuši 10 tūkstošus eiro saviem konsultantiem, kuri, manuprāt, visi ir bijuši vai joprojām ir mantiskās attiecībās ar smagos noziegumos apsūdzēto Aivaru Lembergu. To skaitā Aldis Alliks, kurš bija komisijas konsultants un kurš saņēma 1000 eiro mēnesī. To skaitā arī Aivars Borovkovs. Vai viņam bija kaut kāda samaksa, es nezinu, bet zinu, ka viņš 1991. gadā ir pircis akcijas no Aivara Lemberga, kā viņš pats arī ir atzinis tajā pašā komisijā. Un jums ir vēl arī Ārija Meikališa, kuras, manuprāt, Meikališas meitas vīrs ir Lemberga advokāts. Kaut kā viss tādām mazām saitēm siets," sēdē teicis deputāts.

Šajos Kaimiņa izteikumos Sudraba saskata Saeimas deputāta ētikas kodeksa 5., 6., 7. un 8. punkta pārkāpumu. Šie punkti nosaka, ka deputāts ievēro Satversmi un citus normatīvos aktus, kā arī ir atbildīgs par savu rīcību.

Tāpat kodekss paredz, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu darbību.

Lietu komisija izskatīs divu nedēļu laikā.

Ziņots, ka 18. janvārī, diskutējot par Saeimas deputātes Sudrabas iespējamo atsaukšanu no "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājas amata, parlamentārietis Kaimiņš pauda pārliecību, ka deputāte ir jāliek cietumā.