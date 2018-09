Šodien septiņi Dagdas novada domes deputāti iesnieguši pieprasījumu sasaukt ārkārtas domes sēdi, lai aizdomās par auto vadīšanu alkohola reibumā no amata atbrīvotu domes priekšsēdētāja vietnieci Sandru Viškuri (ZZS), noskaidroja aģentūra LETA.

Domes deputāts Aivars Plotka (Latgales partija) stāstīja, ka Viškures vadīto automašīnu netrafarēta Valsts policijas (VP) ekipāža apturējusi 12. septembrī Dagdā, Alejas ielā. Domes priekšsēdētāja vietnieces izelpā esot konstatēts alkohols, taču viņa esot atteikusies no administratīvā protokola parakstīšanas, tāpēc alkohola klātbūtnes noteikšanai nogādāta Daugavpils slimnīcā, kur viņai fiksēts 0,64 promiļu reibums. Plotka apgalvoja, ka šī informācija novadā jau ir zināma, jo šonedēļ pieņemts lēmums par Viškures sodīšanu administratīvajā kārtībā.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Ksenija Belova klāstīja, ka minētajā dienā Dagdā diviem autovadītājiem konstatēts reibums, taču abi bijuši vīrieši. Belova pieļāva, ka gadījumā, ja autovadītāja atteikusies no protokola parakstīšanas minētajā datumā un nogādāta pārbaudes veikšanai uz ārstniecības iestādi, informācija par likumpārkāpumu un pieņemto lēmumu varētu parādīties sistēmā citā datumā, taču pašlaik nevarēja apstiprināt, ka šāds gadījums tiešām ir bijis, solot informāciju sniegt pirmdien.

Ar pašu Viškuri, kā arī domes priekšsēdētāju Aivaru Trūli (LRA) aģentūrai LETA šodien neizdevās sazināties. Abi atrodas komandējumā ārzemēs.

Deputātu rīcībā esot arī informācija, ka viens no vīriešiem, kurš aizturēts par auto vadīšanu alkohola reibumā 12. septembrī Dagdā, bijis domes Finanšu nodaļas vadītājs Ēriks Čaplinskis. Deputāts Raimonds Nipers (NSL) atklāja, ka situāciju ar nodaļas vadītāju arī plānots pārrunāt domē. Arī ar Čaplinski sazināties šodien neizdevās.

Nipers apgalvoja, ka Viškure, kura savulaik bija domes priekšsēdētāja, alkoholu lietojot arī darba laikā. Tāpēc deputāti rosina atbrīvot viņu no amata par nepiedienīgu uzvedību un prettiesisku rīcību. Jautājums esot pārrunāts arī ar domes priekšsēdētāju, un viņš aicinājis rakstīt deputātu pieprasījumu. Nipers cer, ka arī pozīcijas deputāti spēs objektīvi izvērtēt situāciju, jo ar septiņām opozīcijas balsīm Viškures atbrīvošanai nepietiek.

Deputātu pieprasījumu parakstījuši septiņi no 15 domes deputātiem - Nipers, Plotka, kā arī pārējie deputāti no Latgales partijas un "No sirds Latvijai" sarakstiem.