Vienlaikus viņš apgalvoja, ka ir savākti pierādījumi, kas liecinot, ka Zeiļa aizturēts nepamatoti. Uz jautājumu, kas tie ir par pierādījumiem, Bulis gan pēc būtības neatbildēja, vien papildināja, ka Zeiļa esot kļuvis par upuri pret baznīcu vērstai provokācijai. "Viņa vietā varēja nonākt jebkurš cits garīdznieks," pārliecināts Bulis.

Kā ziņots, Rīgas apgabaltiesa piektdien pulksten 14 plāno izvērtēt Zeiļam piemēroto drošības līdzekli - apcietinājumu.

Zeiļas advokāts Kārlis Zunde piektdien atzina, ka viņa klients, visticamāk, uz šo tiesas sēdi neieradīsies. Neko sīkāk gan advokāts nekomentēja, vien lika noprast, ka tiesas sēde varētu notikt arī bez Zeiļas klātbūtnes.

Sākotnēji Zeiļas drošības līdzekli bija paredzēts izvērtēt 17. septembrī, taču viņš uz šo sēdi netika nogādāts. Zeiļas aizstāvis Zunde toreiz pēc pusstundu ilgušās tiesas sēdes atteicās no jebkādu komentāru sniegšanas, līdz ar to nav zināms, vai Zeiļas neierašanās bija saistīta ar veselības stāvokli. Iepriekš Bulis bija sacījis, ka Zeiļa no apcietinājuma vietas nogādāts slimnīcā.

Pēc portāla "Delfi" rīcībā esošās informācijas, Zeiļa pagājušajā nedēļā nogādāts Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, kur viņam veikta operācija. Pirmdien, 17. septembrī, kad bija paredzēta tiesas sēde, kurā bija paredzēts pārskatīt drošības līdzekli, Zeiļa vēl bija slimnīcā.

Jau ziņots, ka augustā Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas par to, ka trīs vīrieši, iespējams, iesaistīti kāda vīrieša seksuālā izmantošanā. Cietušajam ir garīgās attīstības traucējumiem. Trijotne tika aizturēta 29. augustā Rīgā un Rēzeknē.

Valsts policija iepriekš paziņoja, ka garīgās konfesijas pārstāvis tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem.

Otra lietā iesaistītā persona tiek turēta aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās un par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Par to var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.

Trešais lietā iesaistītais tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Saskaņā ar izmeklēšanā iegūto informāciju viens aizdomās turētais piegādājis cietušo vīrieti garīgās konfesijas pārstāvim seksuālu vajadzību apmierināšanai. Garīgās konfesijas pārstāvis par to maksājis vienam no aizdomās turētājiem, iepriekš norādīja policijā.

Garīgās konfesijas pārstāvim tiek inkriminēta vairāk nekā viena epizode. Tagad tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai iepriekšminētā shēma pielietota ilgstošā laika periodā. Tāpat izmeklēšanā tiks pārbaudīts, vai līdzīgi iespējamie noziegumi izdarīti arī pret citām personām.

1945. gadā dzimušais Zeiļa ir Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudzes prāvests, kā arī Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks, Rēzeknes dekanāta dekāns.

Vēl viens no aizdomās turētajiem šajā lietā ir kāds bijušais sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāles darbinieks, vēstīja portāls "Delfi".