Aizsardzības nozarei šogad varētu piešķirt vēl apmēram divus miljonus eiro, lai nodrošinātu finansējumu 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), apliecināja Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS).

Šis jautājums tiek vērtēts, ņemot vērā straujāku IKP izaugsmi, nekā tika prognozēts, veidojot budžetu. Ja pašreizējais finansējums nesasniedz 2% no IKP, aizsardzībai tiks piešķirts finansējums, sacīja Kučinskis, piebilstot, ka runa varētu būt par aptuveni diviem miljoniem eiro.

Šis finansējums nebūšot jāpārdala no citām nozarēm, ņemot vērā budžeta ienākumu pieaugumu.

Finanšu ministrija parlamentārais sekretārs Edgars Putra (ZZS) pauda, ka pašlaik notiek diskusijas par šo jautājumu. Viņš arī skaidroja, ka atšķiras pieeja tam, kad rēķināt 2% no IKP, jo prognozes tiek nosauktas divas reizes gadā. Vienlaikus politiķis akcentēja - ja runa ir par līdzekļu piešķiršanu gada beigās, jābūt pārliecībai, ka tie arī jēgpilni tiks apgūti.

Aizsardzības ministrijas iepriekš sniegtā informācija liecina, ka 2016.gadā Latvijas aizsardzības nozares budžetu veidoja 1,4% no IKP, bet 2017.gadā - 1,7% no IKP. 2018.gadā aizsardzības nozares budžets paredzēts 2% apmērā no IKP. Šī gada aizsardzības budžets ir 576,34 miljoni eiro, kas ir par 126,8 miljoniem eiro vairāk nekā pērn.