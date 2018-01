Kuldīgas novada pašvaldība Aizsardzības ministrijai (AM) lēmusi nodot bez atlīdzības nekustamo īpašumu Sargu ielā 2 Kuldīgā, liecina valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts.

Līdz ar to AM valdījumā iegūst Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo zemes vienību 0,4270 hektāru platībā un nedzīvojamo māju – angāru. AM plāno nekustamo īpašumu izmantot Zemessardzes 4. brigādes 45. nodrošinājuma bataljona vajadzībām.

Kuldīgas novada domes lēmums paredz, ka gadījumā, ja minētais nekustamais īpašums netiek izmantots lēmumā noteiktajam mērķim, valsts šo nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod atpakaļ pašvaldībai. Papildus Kuldīgas novada domes lēmumā ir noteikts, ka, nostiprinot īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, Zemesgrāmatā ir izdarāma atzīme par tiesību aprobežojumiem – aizliegumu nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Nekustamais īpašums Sargu ielā 2 robežojas ar AM valdījumā esošu zemes vienību Ventspils ielā 102, kurā atrodas Zemessardzes 4. brigādes 45. nodrošinājuma bataljona bāze. Attiecīgi, pārņemot nekustamo īpašumu Sargu ielā 2, tiks paplašināta bataljona bāzes teritorija.

AM rīkojuma projektā norādījusi, ka, ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānus, nekustamā īpašuma Sargu ielā 2 pārņemšana AM valdījumā ir būtisks priekšnoteikums bataljona bāzes turpmākajai attīstībai.