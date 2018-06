Ar katru gadu pielāgot skolas Dziesmu un deju svētku dalībnieku izmitināšanai kļūst arvien grūtāk, jo mācību iestādes nav viesnīcas, taču prasības ir gandrīz tādas pašas, šādu viedokli pauda XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XVI Deju svētku Rīgas domes rīcības komitejas vadītājs Andris Ameriks (GKR).

Ameriks pastāstīja, ka galvaspilsētai svētku organizēšanas procesā bijis jāatbild, galvenokārt, par praktiskas dabas jautājumiem, no kuriem viens no sarežģītākajiem bijis Rīgas skolu telpu pielāgošana dalībnieku uzņemšanai no citiem novadiem.

"Skola nav viesnīca, taču prasības ar katru gadu aug un tās izpildīt kļūst arvien sarežģītāk. Ir jābūt atbilstībai visām ugunsdrošības prasībām, jābūt detektoriem, rezerves durvīm, logiem, izejas plāksnītēm, kas naktī spīd - tas viss mums jāierīko kā viesnīcā, lai saņemtu izmitināšanas atļauju, jo skolu ēkām daudzu šādu nianšu nav, tur viss ir atbilstoši mācību procesam," skaidroja vicemērs. Tieši skolu pielāgošana bijusi arī svētku organizatoru lielākā rūpe, uz kuru viņi vērsuši pašvaldības uzmanību.

Kopumā dalībnieki tiks izmitināti 61 pašvaldības pārziņā esošā skolā, kas ir lielākais piesaistīto skolu skaits pēdējo gadu laikā, jo, piemēram, Skolēnu dziesmusvētkos dalībnieku ir mazāk un attiecīgi arī telpu vajagot mazāk. Skolu telpas pielāgotas tiek pēdējo pusgadu un patlaban esot palikušas astoņas izglītības iestādes, kurām vēlreiz jāiziet ugunsdzēsēju pārbaudes.

Otra praktiskais uzdevums pilsētai esot sabiedriskā transporta sakārtošana, jo identifikācijas kartes dalībniekiem vienlaikus ir arī braukšanas biļetes, kas tiek fiksētas un reģistrētas un organizatoriskā puse šim procesam arī esot pietiekoši sarežģīta.

Runājot par ielu remontiem, deputāts sacīja, ka "pēc grafika darbiem pie Daugavas stadiona jābūt pabeigtiem." "Svētku ir daudz, bet remontdarbu sezona ir seši mēneši un katra svētku diena mums ir mīnus viena remontdarbu diena, tādēļ svētku laikā darbi apturēti netiks. Vairākus projektus apzināti esam iebremzējuši, piemēram, Brasas un Deglava tilta pārbūve sāksies tikai pēc svētkiem," norādīja vicemērs.

Viņš pauda pārliecību, ka Rīgas domes Satiksmes departaments satiksmes kustības novirzīšanu, plānošanu un citus nepieciešamos pasākumus veiks atbilstoši izstrādātajām stratēģijām un svētki noritēs bez aizķeršanās.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XVI Deju svētki sāksies šonedēļ, 30.jūnijā, un turpināsies līdz 8.jūlijam.