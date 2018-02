'Apakšuzņēmēju shēmā' cietušie apsargi neredz iespēju taisnīgam iznākumam

Foto: Shutterstock

Apsardzes nozarē tā sauktās "apakšuzņēmēju shēmas" nav nekas neparasts – tas ir viens no veidiem, kā darboties pelēkajā zonā un mēģināt izvairīties no nodokļu nomaksas. Par upuriem šādām shēmām savā ziņā kļūstam visi, jo nauda, kurai vajadzētu tikt iemaksātai valsts budžetā, aizripo nezināmu kabatu virzienā, tiesa, vēl spēcīgāk to izjūt shēmojošo uzņēmumu darbinieki, kas var attapties pie tukšas siles.