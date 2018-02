Pirmdien vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 70 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Rīgas apvedceļa no Salaspils līdz Babītei, uz Bauskas šosejas no Rīgas līdz Iecavai, uz Jelgavas šosejas no Rīgas līdz Jelgavai, uz Liepājas šoseja posmos no Rīgas līdz Kalnciemam un no Saldus līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, kā arī uz autoceļa Liepāja – Rucava visa maršruta garumā.

Reģionālie autoceļi apledo un vietām sniegoti Rīgas, Cēsu, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Madonas, Preiļu, Talsu un Ventspils apkārtnē.